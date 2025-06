Cristina Kirchner denunció presiones para que la Justicia la detenga y proscriba 

​

“Junio es un mes tremendo para el peronismo”, dijo Cristina Fernández de Kirchner desde Corrientes, con la voz firme y la memoria encendida. El mismo mes en que se recuerda los fusilamientos del basural de José León Suarez y las bombas cayeron sobre la Plaza de Mayo, la Corte Suprema movió sus piezas y lanzó una nueva señal de avanzada: rechazó la recusación contra Ricardo Lorenzetti, apenas 24 horas después de que la expresidenta confirmara su candidatura por la tercera sección electoral. “Nos han bombardeado, fusilado, torturado, desaparecido, echado de los aviones. Me gatillaron en la cara porque me quieren presa o muerta. Pero no se dan cuenta de que lo que nunca van a poder evitar que vuelva es el pueblo”, lanzó desde Paso de los Libres con filo histórico y tono desafiante. Su llamado a “no llorar sobre la derecha derramada, sino a volver a organizarnos” resonó como un mandato, una brújula política en tiempos decisivos.

Cuando la tarde caía frente al río Uruguay, llegó Cristina Kirchner y la militancia desbordó el anfiteatro Carlos Gomes con canciones de aliento y gestos de afecto. No fue casual que Martín “Tincho” Ascúa —intendente de Paso de los Libres y candidato a gobernador por el peronismo— instalara una consigna con resonancia regional: Cristina Libre. La frase evoca de forma directa la campaña Lula Livre, el poderoso movimiento político y social que se desplegó en Brasil tras el encarcelamiento del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva en abril de 2018, en el marco de la operación Lava Jato. Aquel movimiento impulsó la creación del Comité Internacional de Solidaridad en Defensa de Lula y la Democracia, que articuló fuerzas sociales, partidos políticos y personalidades de más de 50 países en defensa de sus derechos políticos. “Basta de lawfare. No la vamos a dejar sola”, advirtió Ascúa -que irá a las urnas el próximo 31 de agosto- en un guiño a esa misma épica y construcción regional.

El mensaje de Cristina en Corrientes no fue solo un acto de campaña. Fue un mandato. A la dirigencia, a la militancia, a la sociedad. También una advertencia directa a quienes buscan dejarla fuera de la contienda electoral. Una intervención de alto voltaje político: Un llamado a ordenar fuerzas, salir del repliegue y volver a disputar en clave colectiva. Con coraje, propósito y decisión. “Cuando el coraje y la valentía además se hace propósito, estamos frente a la organización y a la decisión política de transformar las cosas peleando lo que hay que pelear. Y esto, y esto es un poco lo que también me trajo aquí”, dijo al comenzar.

La expresidenta insistió: “Lo que nunca me van a perdonar es que en esos 12 años y medio pudimos lograr los niveles de desempleo más bajos, pero también la participación de los trabajadores más alta en toda la historia del PBI nacional. Más del fifty-fifty, 50, que siempre tuvo el peronismo”. Esa fue la base desde la cual reclamó volver a construir, sin voluntarismos ni nostalgias. Con organización.

“Tenemos que tener en claro que nuestra obligación, como militantes nacionales y populares, es la de no llorar sobre la derecha derramada, sino de volver a organizarnos”. Lo mismo —según supo este diario— les había dicho en privado el jueves por la noche durante una cena reservada a intendentes de su confianza. Allí, Cristina fue directa: les pidió que “sigan hablando con Axel por la unidad”. El mensaje fue claro y la señal política, también.

El llamado desde Paso de los Libres incluyó una advertencia a la dirigencia del peronismo, a la que exigió abandonar las lógicas personalistas. “La historia y el peronismo es otra cosa. Cada uno tiene que estar en el lugar que más sirve y donde mejor puede ayudar a la construcción de una organización política que devuelva al pueblo un poco de felicidad y un poco de bienestar”. No hay lugar para proyectos individuales ni candidaturas decorativas: la etapa que se abre —planteó— exige compromiso con un proyecto colectivo. De cerca siguieron su discurso el senador Oscar Parrilli; la senadora provincial María Teresa García, a cargo del proceso de normalización del PJ correntino; y el dirigente Víctor Santa María, entre la primera plana del peronismo local.

Las críticas también recayeron —aunque de modo indirecto— sobre los gobernadores que desdoblan sus elecciones y se repliegan en sus territorios. Este domingo habrá elecciones en la provincia de Misiones. “Todas las veces que los argentinos vivieron bien no fue por mérito de ningún gobernador, sino por un proyecto nacional. A ver si se avivan, giles, de una buena vez. A ver si entienden que es necesario construir un proyecto nacional”.

A la Justicia y a los sectores que fogonean su proscripción, les respondió sin eufemismos. “Salió el anuncio y se desataron los demonios. Comenzaron a pedir desde todos lados que me metan presa, eso es lo que uno lee. No hay que enojarse, hay que estar atentos… a que me metan presa”, advirtió. Y fue más allá: “Todo esto con editoriales que dicen: ‘ay no, está acabada, acorralada’. ¿Pero si estoy tan así, por qué no me dejan competir y entonces me derrotan políticamente? A ver, dale. Dale, a ver. Mirá como tiemblo”, chicaneó.

En la previa del discurso, el peronismo correntino firmó una Carta Compromiso por la Justicia y la Soberanía Popular, que funcionó como prólogo programático a la intervención de Cristina. Allí se plasmaron cinco líneas de acción: resistir democráticamente cada intento de ajuste, saqueo o represión; denunciar el lawfare como forma de persecución y defender a Cristina frente a cada embate antidemocrático; sostener con firmeza los derechos sociales, laborales y humanos conquistados por el pueblo; construir una alternativa que devuelva dignidad y futuro a las argentinas y argentinos; y levantar, desde Corrientes, una esperanza federal, popular y profundamente democrática. “Organicémonos para defender a Cristina. La patria está en peligro”, dijo la correntina Ana Almirón en la antesala de la llegada de la exmandataria.

Mientras en Corrientes se afinaban los detalles para su aparición pública, en el Instituto Patria se trabajaba con otro horizonte: preparar el terreno ante lo que su entorno considera una posibilidad concreta e inminente, su detención. La propia Cristina lo confirma. Al finalizar el acto, ante la consulta de este diario sobre si cree que la quieren presa o muerta, respondió sin titubear: “Absolutamente”.

Ese mismo sábado, mientras los bombos resonaban en Paso de los Libres, el equipo de Cristina en Buenos Aires activaba contactos con referentes de la comunidad internacional para advertir que el proceso de persecución política estaría llegando a su punto más crítico. Quien tomó la voz fue su abogado, Gregorio Dalbón, que utilizó su cuenta en X para publicar un mensaje en inglés: “La situación institucional en la República Argentina ha alcanzado un nivel crítico que ya no puede ser ignorado por la comunidad internacional”, escribió. Y agregó: “El uso inminente del artículo 280 por parte de la Corte Suprema —que permite rechazar recursos sin brindar fundamentos— para cerrar la causa contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sin revisión de fondo equivaldría a un acto encubierto de proscripción política. Esto recuerda el caso de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, pero con un agravante: en Argentina, el lawfare se ha institucionalizado como política de Estado.”

Según pudo reconstruir este diario, el lunes se realizará una reunión de coordinación en el Instituto Patria con todos los organismos y organizaciones que confluyen en el frente político. Allí se definirán los pasos a seguir. Cristina, por su parte, confirmó que ese mismo día encabezará un homenaje a los fusilados del basural de José León Suárez en la sede del PJ nacional. También seguirá de cerca la evolución de la mesa de unidad bonaerense, integrada por intendentes, que —según confirmaron distintos sectores del peronismo— funcionará como espacio de armado y discusión política de cara al cierre de listas. El calendario avanza. Y su estrategia también. Pase lo que pase “Ella está preparada” repite su entorno.