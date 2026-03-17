Cristina Kirchner declaró en la causa Cuadernos: “Me puedo morir presa con este Poder Judicial”

La ex presidenta se presentó en Comodoro Py ante el Tribunal Oral Federal 7 y dio un fuerte discurso político. No respondió preguntas y cuestionó a la Justicia en plena audiencia.

Cristina Fernández de Kirchner declaró este martes de forma presencial en la causa Cuadernos ante el Tribunal Oral Federal N°7 y dejó una de las frases más contundentes de la jornada: “Me puedo morir presa con este Poder Judicial”.

La exmandataria brindó un extenso discurso con alto contenido político, en el que cuestionó el accionar judicial, y no respondió preguntas durante su indagatoria.

Cristina Kirchner declaró en Comodoro Py y no respondió preguntas

La audiencia se llevó adelante en los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro, bajo un fuerte operativo de seguridad.

El proceso se desarrolla bajo un esquema mixto, con presencia en la sala y transmisión remota. La ex presidenta expuso durante varios minutos, pero decidió no someterse a preguntas de las partes.

Fuerte frase contra la Justicia: “Me puedo morir presa”

Durante su intervención, Cristina Kirchner apuntó directamente contra el Poder Judicial y cuestionó la legitimidad del proceso en su contra.

“Me puedo morir presa con este Poder Judicial”, afirmó, en una declaración que rápidamente generó repercusión política y mediática.

Su exposición mantuvo la línea crítica que viene sosteniendo en torno a lo que define como persecución judicial.

Militancia, dirigentes y organismos de derechos humanos presentes

En el exterior de los tribunales se concentraron militantes que acompañaron la llegada de la exmandataria.

También estuvieron presentes en la sala referentes políticos y de derechos humanos, entre ellos representantes de Abuelas de Plaza de Mayo, Adolfo Pérez Esquivel, Wado de Pedro, Juan Grabois e Itai Hagman.

Previo a su traslado, otro grupo de seguidores se reunió frente a su domicilio para brindarle apoyo.

Declaración en medio de su condena en la causa Vialidad

Cristina Kirchner declaró mientras cumple una condena de seis años de prisión en la causa Vialidad, con autorización judicial para salir de su domicilio con tobillera electrónica y asistir a la audiencia.

La indagatoria se realizó en la sala Auditorium del subsuelo, el mismo espacio donde fue juzgada en 2019 en ese expediente.

Su defensa ya había anticipado que haría uso de su derecho a declarar y solicitó que, tras su exposición, pudiera retirarse para regresar a su domicilio.

La causa Cuadernos, eje central del proceso judicial

La causa Cuadernos investiga presuntos hechos de corrupción vinculados a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas y es uno de los expedientes más relevantes del país.

La declaración de este martes marca un nuevo capítulo en el juicio oral, que continúa avanzando con una modalidad combinada entre presencialidad y virtualidad.

El caso mantiene alta tensión política y judicial, con impacto directo en la agenda pública nacional.