Crisis total en SanCor: pidió su propia quiebra y debe USD 120 millones

La histórica cooperativa SanCor solicitó la quiebra tras meses de crisis financiera, con millonarias deudas y salarios impagos a sus trabajadores.

La emblemática empresa láctea SanCor solicitó su propia quiebra ante la Justicia, en medio de una profunda crisis económica que incluye una deuda estimada en 120 millones de dólares y ocho meses de sueldos impagos.

El pedido fue presentado ante un juzgado de Rafaela, donde se tramita el concurso de acreedores iniciado en febrero del año pasado. La situación fue confirmada por la ATILRA, que viene denunciando desde hace meses el deterioro de la empresa.

Según el gremio, la decisión responde al estado de “cesación de pagos e insolvencia generalizada” de la cooperativa, que además mantiene una deuda creciente y un pasivo que se incrementa mes a mes.

Entre los principales acreedores se encuentran organismos estatales y fondos financieros, mientras que la empresa también acumula una importante deuda postconcursal. A esto se suma la grave situación laboral: trabajadores con salarios adeudados desde mediados de 2025 y cuestionamientos por presuntas irregularidades en los recibos.

La crisis llevó incluso a la intervención judicial de la compañía, tras reiterados incumplimientos y falta de información sobre su funcionamiento operativo y financiero.

Fundada en 1938, SanCor supo ser líder de la industria láctea argentina, llegando a procesar más de 4 millones de litros diarios. Sin embargo, en las últimas décadas perdió participación en el mercado y redujo drásticamente su producción, en un proceso marcado por conflictos sindicales, problemas financieros y cambios en el contexto económico.

Desde el gremio señalaron que la quiebra no representa un cierre definitivo, sino el inicio de una nueva etapa en la que buscarán preservar la marca y la continuidad productiva.