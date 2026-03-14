Crisis en Topper: ya despidieron a 160 trabajadores y advierten por más recortes

Desde el gremio del calzado alertaron por la situación de la única planta que la empresa mantiene en el país. Los empleados que continúan trabajando perciben salarios cercanos a los $700 mil mensuales.

La empresa deportiva Topper ya despidió a 160 trabajadores en su única planta en funcionamiento en Argentina, en medio de la crisis que atraviesa la industria del calzado.

La situación fue confirmada por Gaspar Fugaracho, delegado gremial y representante regional de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina, quien expresó preocupación por la estabilidad laboral en la fábrica.

“Ya perdimos a 160 compañeros y la situación sigue siendo alarmante”, señaló el dirigente sindical.

Salarios de $700 mil y reducción de jornadas

Según explicó Fugaracho, durante los últimos meses el sindicato había acordado con la empresa una reducción de la jornada laboral para evitar más despidos.

La medida se extendió durante ocho meses y finalizó a fines de febrero. Sin embargo, implicó una fuerte pérdida de ingresos para los trabajadores.

De acuerdo con el gremio, la reducción horaria provocó una caída salarial de alrededor de $250.000 mensuales, por lo que actualmente muchos empleados perciben cerca de $700.000 por mes, una cifra que consideran insuficiente frente al costo de vida.

Preocupación por el futuro de la planta

Desde el sindicato advirtieron que la continuidad de la fábrica podría verse comprometida si no mejora el contexto económico.

Entre los factores que afectan al sector, mencionaron la caída del consumo interno y la apertura de importaciones, que impactan directamente en la producción nacional de calzado.

“Lo fundamental es mantener los puestos de trabajo, pero hoy no vemos un horizonte definido”, advirtió Fugaracho.

Prestación por desempleo de ANSES

Ante el aumento de despidos en distintos sectores, la Administración Nacional de la Seguridad Social recordó que los trabajadores que pierdan su empleo pueden acceder a la Prestación por Desempleo.

El beneficio mensual puede alcanzar hasta $341.000, aunque para acceder es necesario cumplir ciertos requisitos, como haber realizado aportes durante al menos seis meses dentro de los tres años previos al despido, entre otras condiciones que son evaluadas por el organismo.