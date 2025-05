Criptogate: Diputados citó a Caputo y Cúneo Libarona para este miércoles, pero harán campaña ese día 

​

La Cámara de Diputados vuelve a ser el escenario de la disputa por el Criptogate $LIBRA, que la Casa Rosada quiere borrar del escenario político. Los ministros de Economía, Luis “Toto” Caputo, y de Justicia, Mariano Cuneo Libarona, deben concurrir este miércoles a al recinto de la Cámara baja –tal como votó el pleno del cuerpo– para ser interpelados por la estafa con la cripto moneda que involucra al presidente Javier Milei y su entorno más íntimo. Pero su titular, el libertario riojano Martín Menem, dilata la confirmación de la presencia de los funcionarios al tiempo que le reclama al arco opositor que impulsó la convocatoria a que soliciten “reglamentariamente” la sesión, sin que haya garantía que los que deben ser interpelados asistirán a la requisitoria de una de las Cámaras del Poder Legislativo.

Los bloques que solicitaron la interpelación le reclamaron a Menem que confirme que van a hacer los funcionarios, pero el presidente de la Cámara baja no confirmó la presencia de los ministros: solo dio a conocer la formal citación que les cursó, para “el día miércoles 14 de mayo a las 12 horas a la sesión prevista en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional, conforme lo resolviera el Pleno en la sesión de la Cámara el día 8 de abril de 2025”. La invitación no menciona el temario y los ministros jamás respondieron ni hicieron pública su voluntad o no de asistir a esta nueva convocatoria.

El 8 de abril el pleno votó las interpelaciones al jefe de Gabinete, los ministros de Economía y de Justicia, y del titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, para el 30 de mayo. Pero ese día solo asistió el ministro coordinador Guillermo Francos, que pese a llevar por escrito el discurso oficial para intentar desligar a Milei, no pudo responder muchas de las preguntas que le formularon los diputados. Caputo y Cuneo Libarona pegaron el faltazo y lo justificaron “por problemas de agenda”. Allí y tras un duro debate, los opositores le pusieron nueva fecha a la presencia de los ministros para este miércoles (que tampoco hace referencia la citación oficial de la Cámara baja) a pesar de los intentos del oficialismo y sus aliados para impedirlo.

Ahora, Menem tensionó la citación y a través de una nota del secretario parlamentario de la Cámara transmitió que es “responsabilidad de los bloques” que pidieron la interpelación (Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda y la Coalición Cívica), “realizar el pedido de sesión”. Cuyo límite fijado era ayer y sin confirmar la presencia de los ministros.

Los opositores también le respondieron por nota: “En razón de notas periodísticas se anuncia que el día que se citaron a los funcionarios se hará un acto político partidario de cierre de campaña en la CABA a la que asistirán todos los ministros del Gabinete Nacional”, por los que le requirieron a Manem “que arbitre los medios necesarios para cerciorarse de su efectiva comparecencia ante la HCDN” para la sesión comprometida para este miércoles. “Para el caso que no aseguren su comparecencia requerimos comunique a los distintos bloques a los efectos de tomar las medidas que estimen corresponder”, finaliza la nota que firman Miguel Picheto y Oscar Agost Carreño (EF), Germán Martínez y Paula Penaca (UxP) y Pablo Juliano y Ana Paula Carrizo (DpS).

El diputado socialista santafesino Esteban Paulón dio a conocer públicamente la respuesta opositora a Menem con un posteo propio en las redes sociales: “El Presidente de la Cámara tiene la obligación de hacer cumplir la citación. Caso contrario a los funcionarios citados les podrán caber denuncias o traslados con la fuerza pública”.

Por eso, en la oposicición proponen avanzar en otra estrategia que se habían trazado. completar esta semana los dictámenes de varios proyectos de impacto social que el Gobierno intenta bloquear: la emergencia en discapacidad (ya tiene dictamen); y hoy buscarán dictaminar en el plenario de comisiones de Previsión y Seguridad Social y Presupuesto la continuidad de la moratoria previsional. Buscan llevar ambas iniciativas a una sesión, en la que intentarán darle media sanción y forzar el debate de otros, como emplazar a las comisiones de Presupuesto, que comanda el libertario José Luis Espert, y Educación, que preside el macrista Alejandro Finocchiaro, a que traten el financiamiento universitario.

Allí también llevarían la propuesta de que el pleno del cuerpo dirima con su voto quien debe presidir la Comisión Investigadora del caso $LIBRA, que libertarios y aliados lograron trabar con una extraña alquimia de formación de interbloques para igualar las sillas de los opositores en la comisión y empantanar la investigación. Los bloques que quieren avanzar en la investigación consideran que pueden reunir los votos para que sea la oposición y no el oficialismo, quien presida la investigación de la criptoestafa que involucra a Milei y su entorno en el Gobierno.