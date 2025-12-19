Crece el trabajo en negro mientras baja el desempleo al 6,6% en Argentina

La tasa de desempleo en Argentina descendió al 6,6% durante el tercer trimestre de 2025, según datos del Indec, pero el crecimiento del empleo se concentra principalmente en el trabajo informal y los no asalariados. La informalidad pasó del 42,6% al 43,3%, mientras la participación de cuentapropistas y monotributistas aumentó al 28,1%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó que la tasa de desempleo bajó al 6,6% en el tercer trimestre de 2025, frente al 6,9% registrado en el mismo período de 2024. Comparado con el trimestre anterior, la desocupación disminuyó desde 7,6%, un descenso que el gobierno de Javier Milei destacó como un signo de recuperación laboral.

Sin embargo, expertos advierten que esta mejora no refleja un fortalecimiento del empleo formal, sino un crecimiento en el segmento de trabajadores informales.

“La baja del desempleo se produjo por suba de las personas ocupadas, no porque dejaron de buscar trabajo. La tasa de empleo pasó del 45% al 45,4% (era 45,5% en 2023)”, explicó Daniel Schteingart, director de Desarrollo Productivo de Fundar.

La informalidad sigue en aumento

El informe detalló que la informalidad laboral subió del 42,6% al 43,3% en un año. Según Schteingart:

“El dato es consistente con la destrucción de empleo en blanco en las empresas que informa mensualmente la Secretaría de Trabajo”.

La consultora Equilibra señaló que, a pesar de un crecimiento económico del 3,3% interanual, el empleo solo aumentó 1,8%, impulsado por el cuentapropismo y la informalidad.

Por su parte, LCG remarcó:

“La participación de los trabajadores no asalariados dentro de los ocupados avanzó del 26,9% al 28,1% en un año, algo que está directamente relacionado con el crecimiento del monotributo cuyas escalas fueron ampliamente relajadas en el paquete fiscal”.

“Las aplicaciones de empleo que promueven salidas laborales sin mayor necesidad de capital humano o físico explican buena parte del crecimiento”, agregaron.

Cifras de desocupación y población activa

En términos absolutos, el Indec estimó que 958 mil personas estaban desocupadas dentro de una población económicamente activa de 14,6 millones en los 31 aglomerados urbanos relevados. Extrapolado a todo el país, serían aproximadamente 3,1 millones de desocupados en Argentina.

Conclusión: empleo creciente, pero informal

Si bien la disminución del desempleo podría parecer positiva, el crecimiento del empleo informal y no asalariado evidencia desafíos estructurales en el mercado laboral argentino, generando debates sobre la necesidad de políticas que fomenten trabajo formal y estable.