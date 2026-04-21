Costo de vida en Sudamérica: en qué país rinde más el sueldo y dónde es más difícil llegar a fin de mes

Un informe compara precios y salarios en seis países de la región y revela fuertes diferencias en el poder adquisitivo. Cuánto necesita ganar una familia tipo para sostener su nivel de vida en cada economía.

Un informe de Focus Market puso bajo la lupa el costo de vida en Sudamérica con un ejercicio particular: trasladar a la familia Simpson a distintos países de la región y medir si el salario promedio alcanza para sostener su estilo de vida. El resultado expone fuertes desigualdades entre ingresos, precios y poder de compra.

El análisis abarca Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, y toma como referencia una familia tipo de cinco integrantes. La comparación permite entender cómo cambian las condiciones económicas según el país y qué tan lejos está el ingreso promedio de cubrir los gastos básicos.

Salarios en dólares: Chile lidera y Paraguay queda último

Antes de analizar los gastos, el informe pone el foco en los ingresos. Chile encabeza el ranking regional con un salario promedio de USD 1.518 mensuales. Le siguen Argentina (USD 1.293) y Uruguay (USD 1.273).

En el otro extremo aparecen Brasil (USD 621), Bolivia (USD 608) y Paraguay (USD 598), con ingresos significativamente más bajos. Esta diferencia marca el punto de partida para medir el verdadero costo de vida en cada país.

Supermercado: Argentina entre los países más caros en alimentos

Al comparar precios de productos básicos, Argentina aparece como uno de los países más caros en varios rubros clave. El kilo de carne vacuna ronda los USD 14,5, muy por encima de Brasil o Bolivia, donde cuesta casi la mitad.

También se destacan aumentos relativos en pan (77% más caro que el promedio regional), manzanas (38% por encima) y café, que duplica el valor de Brasil.

Sin embargo, algunos productos son más accesibles: el vino está por debajo del promedio regional, al igual que papas y arroz.

Cuánto cuesta llenar el carrito: grandes brechas en la región

El gasto mensual en supermercado para una familia tipo muestra diferencias marcadas. Uruguay es el país más caro, con unos USD 650 mensales, seguido por Chile con USD 520.

En el otro extremo, Bolivia (USD 350) y Paraguay (USD 374) ofrecen los costos más bajos. Argentina se ubica en un punto intermedio, con USD 478 mensuales, mientras que Brasil ronda los USD 391.

Pero el dato clave es el peso sobre el ingreso:

En Argentina y Chile, la canasta representa entre el 34% y el 37% del salario.

En Brasil y Paraguay, supera el 60%.

En Bolivia alcanza el 58% y en Uruguay el 51%.

Comer afuera: Argentina entre los más caros de la región

Salir a comer también refleja diferencias. Una comida rápida para cuatro personas cuesta cerca de USD 48 en Argentina, similar a Uruguay, mientras que en Paraguay baja a USD 22.

En restaurantes de gama media, Argentina vuelve a posicionarse entre los más caros: una cena para dos ronda los USD 56, un 32% por encima del promedio regional.

Vivienda, servicios y transporte: el gasto más difícil de sostener

El costo de mantener un hogar es otro factor clave. Uruguay lidera nuevamente con USD 1.447 mensuales entre alquiler, servicios y transporte. Le siguen Chile (USD 1.113) y Argentina, Paraguay y Brasil en torno a los USD 900.

Bolivia resulta el país más económico en este rubro, con USD 789.

En Argentina, el alquiler aparece como el más bajo de la región, pero el transporte y el internet están entre los más caros, lo que compensa parcialmente esa ventaja.

Cuando se mide el impacto sobre el salario, la situación es crítica en varios países:

Paraguay y Brasil superan el 140% del ingreso

Bolivia alcanza el 130%

Uruguay llega al 114%

Solo Argentina y Chile presentan niveles relativamente más bajos, aunque igualmente elevados (70% y 73%).

Vivienda propia: hasta 40 años de ahorro para comprar una casa

El acceso a la vivienda es uno de los mayores desafíos. En Uruguay, una propiedad céntrica puede superar los USD 586.000, mientras que en Chile ronda los USD 415.000.

Argentina se ubica en USD 324.000, y Brasil en USD 306.000. Bolivia y Paraguay presentan los valores más bajos.

Sin embargo, el dato más relevante es el tiempo necesario para comprar:

Argentina y Chile: alrededor de 20 años de ahorro

Bolivia: más de 28 años

Uruguay, Brasil y Paraguay: más de 40 años

Ropa de marca: Argentina lidera como el país más caro

En indumentaria, Argentina encabeza el ranking. Un jean de marca puede costar USD 133, más del doble que en países como Brasil o Paraguay.

Las zapatillas deportivas también muestran precios elevados, aunque con menor diferencia: Argentina se ubica por encima del promedio regional.

Cuánto debería ganar una familia para vivir sin sobresaltos

Al sumar todos los gastos —alimentos, vivienda, servicios, transporte, salidas y ropa—, el informe estima el ingreso necesario para sostener un nivel de vida promedio:

Uruguay: USD 3.350

Chile: USD 2.570

Argentina: USD 2.350

Paraguay: USD 2.070

Brasil: USD 2.020

Bolivia: USD 1.810

El problema es que estos valores están muy por encima de los salarios reales en la mayoría de los países.

Poder adquisitivo en Sudamérica: una brecha que condiciona la vida cotidiana

El estudio concluye que el costo de vida en la región no puede analizarse solo por precios, sino en relación con los ingresos. Países con precios altos pueden resultar más accesibles si los salarios acompañan, mientras que economías más baratas pueden ser menos sostenibles por bajos ingresos.

El “modelo Simpson” deja una conclusión clara: en gran parte de Sudamérica, mantener una familia tipo con un solo salario sigue siendo un desafío estructural.