Controladores aéreos lanzan medidas que podrían afectar viajes de Navidad y Año Nuevo

Controladores aéreos volverán al paro y alertan sobre posibles afectaciones a vuelos nacionales e internacionales ante la falta de avances en la negociación.

Los controladores aéreos anunciaron un nuevo paro que comenzará el 17 de diciembre y que, en una primera etapa, afectará a los vuelos nacionales. La medida forma parte del conflicto que ATEPSA mantiene con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) por el presunto incumplimiento de acuerdos salariales y laborales.

El gremio anticipó que el plan de lucha podría extenderse a los vuelos internacionales si no se retoma el diálogo, lo que pondría en tensión la operación aérea en uno de los períodos de mayor circulación de pasajeros del año, a días de Navidad y Año Nuevo.

ATEPSA informó que las medidas incluirán restricciones en la autorización de aeronaves y vehículos en tierra, así como la suspensión de la recepción y transmisión de planes de vuelo. A diferencia de protestas anteriores, que solo afectaron la aviación de carga en turnos nocturnos, esta vez la afectación será directa en los vuelos comerciales de cabotaje y, eventualmente, en los internacionales.

El sindicato reclama que EANA incumplió los compromisos asumidos en la paritaria firmada hace tres meses, vinculados a la carrera profesional, condiciones de servicio y actualizaciones funcionales. La empresa estatal, en cambio, sostiene que el acuerdo está vigente y que no existen atrasos salariales.

Tras la finalización de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, el conflicto escaló durante noviembre y ahora ingresa en una fase crítica. Si no se alcanza un acuerdo en los próximos días, miles de pasajeros podrían enfrentar demoras, reprogramaciones y cancelaciones en plena temporada alta.