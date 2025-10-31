Controladores aéreos anunciaron un paro por los incumplimientos de Eana 

​

Los controladores aéreos vuelven a decir “basta”. La Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) anunció una nueva serie de medidas de fuerza que comenzarán el lunes 3 de noviembre , luego de que la Empresa Argentina de Navegación Aérea (Eana), dependiente del Estado, incumpliera los compromisos asumidos en agosto pasado.

El sindicato informó que las acciones gremiales afectarán, en esta primera etapa, a la aviación de carga y a las capacitaciones presenciales y virtuales. Las medidas seguirán un esquema progresivo que podría ampliarse si persiste la falta de respuestas.

“Por el incumplimiento de los acuerdos asumidos, Eana vuelve a faltar a su palabra”, señalaron desde Atepsa, apuntando a los compromisos pendientes del Convenio Colectivo de Trabajo. El conflicto no se centra en lo salarial, sino en la falta de cumplimiento de puntos claves del Convenio Colectivo de Trabajo: organización de turnos, condiciones de servicio y procedimientos internos. Desde el sindicato aseguran que los acuerdos firmados “quedaron en el papel” y que, pese a los reclamos formales, la empresa estatal no avanzó en su ejecución.

Eana, creada en 2016 para administrar el tránsito aéreo argentino, tiene bajo su responsabilidad la coordinación de los servicios de navegación aérea del país. La falta de diálogo con los trabajadores generó incertidumbre en un área donde la planificación y la confianza institucional son indispensables para que el sistema funcione sin riesgos. “Esto no es una demora administrativa, es una decisión política de no resolver”, sostienen desde Atepsa, que insiste en que el conflicto podría escalar si persiste el silencio oficial. Aunque las medidas no afectarán los vuelos de pasajeros, el malestar dentro del sector crece y se suma a una serie de reclamos que recorren distintos organismos del Estado.