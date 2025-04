Contra el ajuste a las personas jubiladas y con discapacidad 

​

Tras conseguir el quórum para iniciar la sesión y aprobar los proyectos sobre la criptoestafa $LIBRA, la oposición también logró romper el bloqueo que La Libertad Avanza viene realizando para impedir una mejora en la situación de las personas jubiladas y con discapacidad. Los dos sectores son fuertemente perjudicados por la “motosierra” de Javier Milei, que los utilizó como variable de ajuste para alcanzar el autocelebrado equilibrio fiscal. Hasta ahora, las iniciativas opositoras habían sido cajoneadas en la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario José Luis Espert, quien se resistía a ponerlas en debate. Según se aprobó ayer, los plenarios de comisiones deberán emitir dictamen sobre la emergencia en discapacidad el martes 23 de abril y sobre las jubilaciones el martes 6 de mayo.

Tras meses de protestas masivas frente al Palacio Legislativo, que incluyeron la respuesta represiva y violenta de las fuerzas de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, el Congreso finalmente avanzará en el tratamiento de distintos expedientes para abordar la crítica situación de las personas mayores. Se trata de 17 proyectos presentados por diputadas y diputados de distintos bloques, que van desde la prórroga por 10 años de la moratoria previsional, hasta un incremento extraordinario del bono para compensar la pérdida de poder adquisitivo fogoneada por este Gobierno, pasando por reformas de fondo como la implementación de un sistema proporcional para que cada jubilado o jubilada reciba sus haberes en función de los años y montos que aportó durante su vida como trabajador activo.

La diversidad de proyectos y la complejidad para consensuar una posición mayoritaria que pueda superar los obstáculos de La Libertad Avanza y sus socios obligó a la oposición a proponer un plan de trabajo más extenso. El diputado de Unión por la Patria, Ricardo Herrera, planteó un cronograma de trabajo que incluye 4 reuniones plenarias de las comisiones de Previsión Social y Presupuesto y Hacienda: La primera es este miércoles 9 a las 12 del mediodía, la segunda el miércoles 23 a las 14, la tercera el 29 a las 13 y finalmente, el martes 6 de mayo la reunión final para emitir dictamen, a las 13. Herrera también propuso que la “cabecera” del debate deje de ser la comisión que lidera Espert y pase a ser Previsión Social, a cargo de Gabriela Brouwer de Koning, de la UCR. Esto implica que sea la radical y no el libertario quien maneje los tiempos y dinámicas del debate.

Para agilizar el tratamiento durante la sesión y confiados en que tendrían el número para avanzar, el jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, anticipó que no habría lista de oradores y sólo Herrera explicitaría la propuesta. Unos minutos después y contra la mayoría de los pronósticos, la iniciativa tuvo el apoyo de 125 diputados. Entre estos se destacan los de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, algunos diputados de Encuentro Federal y la única de la UCR Natalia Sarapura. El bloque de la UCR que preside Rodrigo De Loredo aportó 6 ausentes, 8 abstenciones y 5 en contra. Los libertarios, sus socios del PRO y el MID sólo pudieron juntar 77 votos en contra.

“Es central y urgente que esto se trate y se logre dictaminar para que llegue al recinto. Desde el 23 de marzo que no tenemos moratoria, lo que implica que 9 de cada 10 mujeres no puedan acceder a su jubilación y 8 de cada 10 varones tampoco”, advirtió a Página/12 la diputada Gisela Marziotta, titular de la comisión de Personas Mayores y autora del proyecto que modifica la ley de plan de pago de deuda previsional -conocida como moratoria- para que se extienda por 10 años más. “En dos años no vamos a resolver la cuestión de fondo que tiene que ver con el mundo laboral y la cantidad de aportes que necesitan los trabajadores y trabajadoras”, agregó para justificar el plazo.

Por el PRO, el diputado Sergio Capozzi pidió la palabra para anticipar el rechazo de su bancada a “revivir algo que tanto daño le ha hecho al sistema jubilatorio como es la moratoria”. “No sorprende, es la política que llevaron adelante cuando gobernaron, que implementaron la PUAM bajo una mirada privatizadora del sistema previsional”, replicó Marziotta.

Habrá que ver cuál de las iniciativas logra ahora mayor consenso para llegar al recinto. En la oposición no descartaban que Milei pueda utilizar el veto presidencial en caso de obtener el apoyo en ambas cámaras.

Mientras se manifestaba en las afueras del Congreso un grupo del colectivo de personas con discapacidad, el diputado Daniel Arroyo presentó el proyecto para declarar la emergencia. Detalló que sólo falta el dictamen de Presupuesto y Hacienda, ya que Salud Pública y Discapacidad pudieron avanzar. “El sistema está totalmente desacomodado. Hay una caída profunda de las prestaciones y la atención”, aseguró y cuestionó el maltrato reiterado del Gobierno. Advirtió que iniciaron una auditoría hace 15 meses y que al ritmo que llevan tardarían unos 5 años más para completarla.

“Es terrible la crueldad y la estigmatización que hay contra todas las personas con discapacidad”, completó Nicolás Del Caño, del FIT.

En este caso, la emergencia obtuvo el apoyo de 126 diputados, 70 en contra y 15 abstensiones. Casi al igual que con las jubilaciones, el apoyo se logró gracias a los votos de UxP, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y el FIT. Del otro lado quedaron La Libertad Avanza, el PRO y el MID. La UCR, otra vez, jugó con entre la abstención y el ausentismo.