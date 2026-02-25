Confirman un caso de influenza aviar en una granja comercial y Argentina suspendió exportaciones

El brote fue detectado en una explotación avícola de Ranchos, en la provincia de Buenos Aires. El Senasa activó el protocolo sanitario y cerró de manera preventiva los envíos de productos aviares al exterior.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria confirmó la detección de un nuevo caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en una granja comercial de la localidad bonaerense de Ranchos, lo que derivó en el cierre transitorio de las exportaciones de productos aviares desde Argentina.

El brote fue identificado en aves de corral reproductoras luego de que se notificaran signos clínicos compatibles con la enfermedad y una elevada mortandad en el establecimiento. Veterinarios oficiales tomaron muestras que fueron analizadas en el laboratorio del organismo en Martínez, donde se confirmó la presencia del virus.

Medidas sanitarias y zona de control

Tras la confirmación, el Senasa activó de inmediato su plan de contingencia, que incluyó la interdicción del predio afectado y la implementación de una Zona de Control Sanitario. Esta comprende un área de perifoco de tres kilómetros alrededor del brote, donde se reforzaron las medidas de bioseguridad y la restricción de movimientos, y una zona de vigilancia de siete kilómetros destinada a tareas de monitoreo epidemiológico.

Además, el organismo supervisará el despoblamiento de las aves, la disposición final y las posteriores tareas de limpieza y desinfección del establecimiento, conforme a los protocolos vigentes.

Suspensión de exportaciones

Como consecuencia del hallazgo, el Senasa notificará oficialmente la situación a la Organización Mundial de Sanidad Animal y suspendió de manera preventiva las exportaciones de productos aviares hacia los países con los que Argentina mantiene acuerdos sanitarios como país libre de la enfermedad.

No obstante, desde el organismo aclararon que el país podrá continuar exportando a aquellos mercados que reconocen la estrategia de zonificación y compartimentos libres de IAAP.

Si no se registran nuevos brotes en establecimientos comerciales y transcurren al menos 28 días desde la finalización de las tareas sanitarias, Argentina podrá autodeclararse nuevamente libre de influenza aviar y reactivar las exportaciones.

Producción interna y antecedente reciente

El Senasa remarcó que la producción avícola destinada al mercado interno continuará desarrollándose con normalidad, ya que la influenza aviar no se transmite a través del consumo de carne de aves ni de huevos.

El último brote en una granja comercial se había registrado en agosto del año pasado en un establecimiento de gallinas ponedoras de Los Toldos. En aquella oportunidad, las exportaciones fueron reabiertas en octubre, tras cumplirse el período sanitario sin nuevos casos.