Confirman el procesamiento de Alberto Fernández pero apartan al juez Ercolini 

La Cámara Federal de Casación Penal desestimó este lunes los planteos de la defensa del expresidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género que le inició su expareja Fabiola Yañez.

Sin embargo, aceptó el apartamiento del juez Julián Ercolini solicitado por el exmandatario, sin perjuicio de validar lo actuado por el magistrado.

La decisión fue adoptada por unanimidad por la Sala II del máximo tribunal penal, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci.

En primer lugar, los camaristas rechazaron los cuestionamientos de la defensa a laconfirmación del procesamiento de Fernández como autor de los delitos de “lesiones leves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja, reiteradas en dos oportunidades”; “lesiones graves, agravadas por haberse cometido en un contexto de violencia de género y contra su pareja”; y “amenazas coactivas”, todos ellos en concurso real entre sí.

Ledesma, Slokar y Yacobucci también descartaron los pedidos de nulidad y las excepciones de falta de acción, así como el intento de derivar la causa a la jurisdicción de San Isidro.

Respecto a la recusación de Ercolini, los magistrados tuvieron en cuenta los nuevos elementos que la defensa de Fernández introdujo en la audiencia que se celebró la semana pasada y que, a su entender, podrían afectar la garantía de imparcialidad, por lo que aceptaron el apartamiento.

“El imputado expuso ante este Tribunal determinados pormenores vinculados con la relación de amistad y posterior enemistad con el juez Ercolini, brindando mayores precisiones al respecto”, señalaron.

Pese al apartamiento, el tribunal dejó firme la validez de todas las actuaciones previas de Ercolini, citando los compromisos internacionales del Estado argentino en materia de género, como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.

El pasado 14 de agosto, el fiscal federal Ramiro González solicitó la elevación a juicio de la causa, al considerar concluida la etapa de investigación y probados los hechos de violencia denunciados por la ex primera dama. Tras el pedido del fiscal, Fernández planteó una serie de nulidades con el propósito de frenar su enjuiciamiento pero Ercolini se opuso al planteo.

Ahora, con el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, Fernández queda a un paso del juicio oral.