Con una multitudinaria marcha la CGT hizo oír sus reclamos al gobierno 

La marcha de la CGT se realizó por avenida Independencia y el lento desplazamiento de las nutridas columnas fue acompañada de la voz del papa Francisco que surgía de las columnas de sonido que había instalado la central obrera. Una y otra vez, como si se tratara de una oración, Francisco convocaba a construir el futuro haciendo lío. Y es que la identificación de los gremios con el pontífice fallecido iba mucho más allá de lo religioso, las coincidencias políticas eran notorias y la convocatoria que realizaba Francisco venía como anillo al dedo para lo que debe ahora plantearse la CGT: un nuevo plan de lucha contra los planes destructivos del gobierno de Javier Milei. “El trabajo es sagrado”, fue la consigna. Hugo Moyano, histórico líder de los camioneros, convocaba a la unidad de los trabajadores “para terminar con esta realidad que estamos atravesando”. En tanto, el triunviro Héctor Daer afirmó que el modelo que aplica Milei no es sustentable socialmente y afirmó que para tener una Argentina que contenga a todos es preciso tener “desarrollo, producción y trabajo”.

El trayecto de la marcha fue corto. La cabecera se ubicó en Independencia y Perú pero las columnas fueron tantas y muy concurridas que los últimos estaban en Independencia y San José. Estaban todos los gremios de la CGT, también los que conforman la CTA Autónoma y la de los Trabajadores, la UTEP y el resto de las organizaciones sociales como Barrios de Pie y la CCC, pero también había organizaciones de jubilados e incluso el Movimiento Derecho al Futuro que armó el gobernador Axel Kicillof y que fue el invitado especial a la reunión que se realizó en la sede de la CGT una vez concluida la movilización.

El Papa Francisco estaba presente en todos lados. No solo se lo escuchaba por las torres de sonido sino también se lo veía sonriente en los cientos de afiches que hubo. Incluso en el momento del homenaje se leyó un texto de Papa y los curas villeros Lorenzo de Vedia y Gastón Colombres realizaron la oración en su nombre como estaba previsto.

Mientras las columnas llegaban al Monumento al Trabajo, desde las columnas de sonido también se escucha el contenido del documento que la central sindical había dado a conocer unas horas antes. El día estaba espléndido, parecía más primaveral que otoñal y a pesar de que el eje de la marcha era el reclamo y repudio a las medidas del gobierno, había alegría entre los participantes. Mucha de esa alegría la daban las pequeñas bandas que integraban las columnas de los gremios. Una de la más festiva fue la de los docentes privados, el Sadop.

También caminaron las columnas de canillitas, guincheros, dragado y balizamiento, la Unidad Ferroviaria, el Suterh (trabajadores de edificios), los empleados de estaciones de servicios, judiciales, obras sanitarias, los trabajadores del cuero, la Unión Obrera Textil, aeronavegantes, la Asociación del Personal Aeronáutico y muchos otros.

Una de las columnas más numerosas fue la de UPCN. El gremio estatal que lidera Andrés Rodríguez trajo delegaciones de casi todo el país. La de camioneros y la uocra también fueron grandes, pero estas dos últimas fueron objeto de provocación de la Policía Federal que no los dejaba cruzar la avenida 9 de julio. Según comentarios integrantes de estos gremios, la Federal les decía que la avenida era parte de la circunscripción nacional y como tal ellos no los dejarían pasar. Los filmaban a los trabajadores mientras una doble fila de federales impedía el paso. Para los gremios era una clara provocación y se plantearon no caer en la trampa. Recién hacia el final de la marcha, los dejaron cruzar la avenida y todo terminó tranquilo.

“Si el Gobierno sigue así, va camino a la destrucción de la patria”, afirmó el dirigente judicial Julio Piumato al ser consultado por la prensa. Daer acotó que “no hay ni siquiera diálogo” para luego afirmar que “no puede haber un plan monetario que termine generando paritarias pisadas y precios liberados. Llamamos a la reflexión que hay temas que tenemos que solucionar”, indicó.

La magnitud de la movilización contra el gobierno nacional fue importante. Los miles que hicieron el recorrido llevaban el mensaje del rechazo al ajuste, a las posibles reformas laboral y previsional que el FMI le exige al Gobierno. Los cánticos eran elocuentes y directos contra Milei. Las frases de los dirigentes sindicales eran cuidadosas.

“Estamos preocupados y alertas ante un Gobierno Nacional que no atiende reclamos, no escucha y no dialoga, a la par que implementa un grave ajuste, cuyo costo lo están pagando las y los trabajadores activos y pasivos con el deterioro de sus ingresos. Paralelamente, en contraste, el sector financiero capitaliza ventajas y multiplica obscenamente sus ganancias”, reza el documento que la CGT dio a conocer durante la mañana del miércoles.

“Una perspectiva estrictamente monetaria de la gestión pública, acrecienta día a día la deuda social, debilita el federalismo, desfinanciando a las provincias y deteriorando aún más las economías regionales. Metas fiscales que pierden de vista el rostro humano de esas decisiones, degradan la calidad de vida de nuestros compatriotas y posterga un horizonte de democracia moderna y de desarrollo nacional”, continúa el documento que se escuchaba por los altavoces.

Una vez que las columnas fueron culminando el recorrido, la dirigencia sindical que incluyó a los titulares de las dos CTA, Hugo Yasky y Hugo “Cachorro” Godoy, se reunieron en la sede de la CGT junto con el invitado especial, el gobernador bonaerense Axel Kicillof que llegó acompañado de la vicegobernadora Verónica Magario; el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa; la jefa de asesores del gobierno provincial, Cristina Alvarez Rodríguez, y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

A su turno, Kicillof dijo que “como consecuencia de las políticas económicas del Gobierno nacional, el tejido productivo de nuestra provincia está empezando a tener graves problemas”, a la vez que consideró que el “punto de partida para ponerle freno” a Milei es el “movimiento obrero”.

Para el gobernador el Gobierno de Milei “va contra el trabajo, contra el salario, contra las jubilaciones y está destruyendo a la industria”. Afirmó además que el enfrentamiento de su gestión al programa de Milei “no es solo por una cuestión ideológica y de convicciones, sino porque ataca todo lo que la provincia representa y necesita para crecer”.

El encuentro también sirvió para ajustar la organización del acto que Kicillof realizará el próximo 24 de mayo en el camping que UPCN tiene en La Plata y donde se presentará oficialmente el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).