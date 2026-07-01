Con un abrazo junto a Milei y Adorni, Santilli inició una nueva etapa en el Gobierno

Javier Milei tomó juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete en Casa Rosada, con la presencia de Manuel Adorni, gobernadores y aliados.

El presidente Javier Milei tomó juramento este martes a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, en una ceremonia realizada en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El acto contó con la presencia del ahora exministro coordinador, Manuel Adorni, además de gobernadores, integrantes del Gabinete nacional y dirigentes aliados.

Antes de la ceremonia, Santilli y Adorni mantuvieron una reunión para avanzar con el proceso de transición en la Jefatura de Gabinete, que culminó con el traspaso formal de funciones.

Un gesto de continuidad en la Casa Rosada

Tras el juramento, Milei y Santilli se abrazaron en un gesto que luego se amplió con la participación de Adorni. La imagen de los tres funcionarios fue uno de los momentos destacados de la ceremonia y simbolizó el cambio de conducción en uno de los ministerios más importantes del Gobierno nacional.

Con la llegada de Santilli, la administración libertaria apuesta a fortalecer la relación con los gobernadores, mejorar el diálogo con los bloques aliados en el Congreso y consolidar la estrategia política de cara a los próximos desafíos legislativos y electorales.

Gobernadores y dirigentes acompañaron la ceremonia

Entre los mandatarios provinciales que participaron del acto estuvieron Raúl Jalil, Leandro Zdero, Juan Pablo Valdés, Carlos Sadir, Alfredo Cornejo, Rolando Figueroa, Alberto Weretilneck y Marcelo Orrego.

También asistieron Claudio Vidal, Osvaldo Jaldo, Rogelio Frigerio, Gustavo Sáenz, Martín Llaryora y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

El PRO respaldó la designación

Tras la asunción, el diputado nacional Cristian Ritondo respaldó la llegada de Santilli al Gabinete y sostuvo que su experiencia de gestión y su vínculo con distintos sectores políticos pueden facilitar la relación del Ejecutivo con el Congreso y las provincias.

El legislador también destacó el acompañamiento que el PRO viene brindando al Gobierno desde el inicio de la gestión y volvió a plantear la posibilidad de profundizar una alianza política entre ese espacio y La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.