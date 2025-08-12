Con metáforas futboleras, Claudio “El Turco” García se lanza a la política 

​

El exfutbolista Claudio “El Turco” García anunció este lunes que será candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires en la lista del Partido Integrar, que encabeza el exlegislador porteño y extitular del Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar (Aleara) Daniel Amoroso.

“En octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados nacionales por el Partido Integrar. Este partido jugalo con nosotros”, escribió García en su cuenta de X.

En la publicación, el exfutbolista compartió un tuit de Amoroso, quien también utilizó metáforas deportivas para dar el anuncio.

“La Ciudad está perdiendo y con el Turco García venimos a dar vuelta el partido”, dice el posteo del exsindicalista, que incluye un video de campaña filmado en el club José Soldati, en Villa Soldati.

Consultado sobre el motivo que lo llevó a involucrarse en política, García responde en el video: “Primero, porque lo conozco a Amoroso hace 40 años. Sé con la persona que estoy, sino no me hubiera metido”.

Además, el exfutbolista advierte sobre lo “sucia” que se encuentra la Ciudad de Buenos Aires, y agrega que “hay mucha gente durmiendo en la calle. La capital está muy parecida a la provincia. Antes la ciudad era una cosa y la provincia otra, pero ahora están muy parejas”.

Según informaron fuentes del partido Integrar a Noticias Argentinas, Amoroso será el primer candidato de la lista y García el tercero, ya que la ley de cupo femenino establece que al encabezar la nómina un hombre el segundo puesto debe ocuparlo una mujer.

García, referente de Racing y campeón de la Copa América 1991 y 1993 con la Selección Argentina, no tiene experiencia en el ámbito legislativo. Amoroso, en cambio, fue ocho años legislador porteño entre 2005 y 2013, accediendo a ese cargo en dos ocasiones con listas del PRO.