Con la complicidad de la UCR, el Gobierno bloqueó la creación de la comisión investigadora del criptogate 

Con un final abierto que duró hasta el último minuto, el Gobierno logró finalmente impedir la creación de la comisión investigadora en el Senado por el escándalo de la estafa con la criptomoneda $LIBRA, promocionada por Javier Milei. Contó con la complicidad de un grupo de senadores de la UCR que responden a los gobernadores de Corrientes, Santa Fe, Mendoza y Chaco, que votaron en contra del proyecto de sus propios compañeros. Entre ellos se destaca el propio presidente de la bancada, Eduardo “Peteco” Vischi, quien hace menos de una semana había firmado la iniciativa pero finalmente votó en contra, sin dar explicaciones. Desde la oposición señalaron la presión de la Casa Rosada y deslizaron que podrían haberse pagado voluntades para frenar la iniciativa, que resultó rechazada pese a que contó con 47 votos a favor y 23 en contra. Necesitaba una mayoría muy alta: dos tercios del total del cuerpo, es decir, 48 votos.

Obligado por la necesidad de avanzar con la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), el Gobierno decidió abrir el recinto del Senado. Sabía que el escándalo que involucra a Milei quedaría en el centro de la escena y corría el riesgo de que se aprobara la propuesta del radical Pablo Blanco, de crear una comisión para investigar la responsabilidad del presidente y su entorno en la megaestafa.

Aunque no era fácil, las negociaciones hacían prever un escenario favorable a la aprobación. Pero no no era fácil, primero tenían que conseguir el voto de los dos tercios de los senadores presentes para el tratamiento sobre tablas y luego, conseguir los dos tercios del total de la cámara para la creación de la comisión propiamente dicha. El proyecto de resolución impulsado por el senador radical Pablo Blanco había sido acompañado con la firma de cuatro compañeros de bloque: Martín Lousteau, Flavio Fama, Daniel Kroneberger y Vischi.

“La comisión es una herramienta adecuada para que, si es como él dice que no tiene nada que ver, venga a explicarle a los senadores, que tienen la misma legitimidad del voto popular que tiene él”, arrancó Blanco para defender su propuesta. A su turno, Lousteau fue más vehemente: “¿Va a haber transparencia si alguien que designa el Presidente -en referencia al titular de la Oficina Anticorrupción- investiga algo que hizo el Presidente? ¿De verdad? Nos toman de idiotas”, disparó el titular del Comité Nacional de la UCR, que recordó la “guillotina” que cortó la cabeza de Rodolfo Barra, Sonia Cavallo, Diana Mondino y cualquier otro funcionario que osara contradecir al primer mandatario.

Los senadores de UxP fueron lapidarios. Casi de manera premonitoria, José Mayans y Juliana Di Tulio, apuntaron contra el oficialismo pero también le tiraron algunos dardos a la UCR. “No hablen más de la corrupción, ¿qué están esperando? ¿Que estalle el país? Porque el Presidente confesó ser un corrupto y la hermana otra corrupta. Para qué quieren armar la comisión investigadora, ¿para investigar o para dilatar? ¿Para que no pase nada? ¿Para poner a ‘Camau’ (Espínola) de presidente de la comisión? ¿Para darle transparencia? Y van a aparecer 20 departamentos más en Paraguay. Un nivel de corrupción espectacular. No hablen más de corrupción, están inhibidos de hablar de corrupción porque tienen un presidente corrupto”, aseguró el formoseño, en alusión al expulsado senador Edgardo Kueider, integrante del bloque que preside Camau.

Di Tullio fue más explícita: “¿Siguen con la intención de esta comisión investigadora? Nos van a tener a nosotros. ¿Pero no se van a echar para atrás, no? No sea cosa que los llame un gobernador o se parrillen entre ustedes”, sentenció la jefa del bloque Unidad Ciudadana, quien recordó que hicieron volver de su licencia al senador chaqueño, Víctor Zimmerman. “Dijeron ‘¿quién podrá defendernos’ y vino el Chapulín Colorado, que es el senador del Chaco a darles número y a ayudarlos”, chicaneó.

Otros senadores como Guadalupe Tagliaferri (PRO-CABA), Francisco Paoltroni (ex LLA), Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), también votaron a favor. La rionegrina había presentado un proyecto de creación de una comisión bicameral, que nunca llegó a tratarse.

El bloque libertario y sus aliados del PRO y Provincias Unidas intentaron por distintos medios evitar el tratamiento del proyecto pero no pusieron el cuerpo para defender al Presidente. Se limitaron a cuestionar al kirchnerismo y señalar a la expresidenta Cristina Kirchner. El jefe de la bancada de LLA, Ezequiel Atauche, buscó ganar tiempo proponiendo que se envíe el proyecto a comisión para debatirlo la primer semana después del inicio de las sesiones ordinarias del 1 de marzo. No tuvo éxito.

La primera votación, para aprobar el tratamiento sobre tablas, logró un número muy por encima de lo necesario: 53 a favor y 17 en contra. El oficialismo volvió a pedir que el tema pase a comisión, pero precisamente la aprobación del tratamiento sobre tablas lo que implica es el tratamiento en el momento por el pleno del cuerpo. Todo parecía indicar que el Gobierno recibiría un revés importante en el Congreso.

Se pasó a la segunda votación. 47 votos a favor, 23 en contra. ¿Qué había pasado? ¿Donde estaban esos 6 votos de diferencia entre una votación y la otra? Un senador del PRO, Martín Goerling Lara, y seis senadores radicales se habían dado vuelta: Mariana Juri (Mendoza), Eduardo Galaretto (Santa Fe), Stella Maris Olalla (Entre Ríos), Víctor Zimmermann (Chaco), Gabriela Valenzuela y Eduardo Vischi (Corrientes) habían apoyado el tratamiento sobre tablas pero después rechazaron el proyecto. Desde el propio bloque radical aseguraron que la actitud de Vischi fue “un papelón” y no descartaban que se cuestione su continuidad al frente de la bancada.

“Después nos llenamos la boca quejándonos de que la gente no cree en la política”, le espetó el peronista pampeano, Daniel Bensusán, tiempo después.

El bloque de UxP intentó también aprobar sobre tablas un pedido para interpelar a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, que no logró los votos necesarios. Tagliaferri también propuso un pedido de informes y una interpelación, en ambos casos sin éxito.