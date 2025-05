Con insultos para Santoro, Milei se rebaja a la pelea porteña para levantar a Adorni 

​

Las encuestas no le dan bien, así que Javier Milei decidió meterse de lleno en la campaña porteña para apoyar a su candidato y todavía vocero, Manuel Adorni, quien está librando una batalla, hasta ahora por el segundo lugar, a brazo partido contra el PRO y el oficialismo porteño, que lleva a Silvia Lospenatto como primera candidata a legisladora. El Presidente cuestionó la campaña audiovisual de Leandro Santoro, el candidato de Ahora Buenos Aires, quien había criticado el uso de la motosierra en la Ciudad. “Libertad vs. Santongo”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter. Más tarde confirmó que acompañará a Adorni a una entrevista en un canal de streaming de la ultraderecha, mientras en la Rosada ajustaban los detalles de los próximos pasos de la campaña y del propio cierre, que tendrá al Presidente como protagonista.

“La motosierra es un símbolo de la era dorada que comienza en Argentina de la mano de las ideas de la libertad.

El verdadero modelo de ajuste es el Estado presente, ya que pagarlo implica mayores impuestos y por ende menos dinero disponible en los argentinos de bien que intentan salir adelante en base a su esfuerzo.

Santongo odia la motosierra porque le recorta los privilegios a la casta política inmunda de CUIL virgen que él y tantos otros integran, cuyo más que evidente resultado ha sido una Argentina empobrecida”, posteó Milei en sus redes sociales, apostando a polarizar él mismo directamente con Santoro.

Hasta ahora, Adorni había centrado su campaña precisamente en combatir el supuesto fantasma del “regreso del kirchnerismo”, frase que repite como un mantra mientras se disputa el electorado de derecha clásico de la Ciudad con la propia Lospenatto y otros candidatos que también muerden de ese espectro como Horacio Rodríguez Larreta y un ex LLA como Ramiro Marra.

Adorni recogió por su parte el guante de las vivas a la motosierra y se hizo cargo del anuncio del desguace del FISU y del Fondo Fiduciario para la Promoción Científica y Tecnológica. “Con estos cierres, ya son 24 los fondos eliminados por esta gestión”, se vanaglorió.

Además, lanzó una nueva campaña. “Con el Presidente Javier Milei se terminó la estafa de la militancia rentada: ahora vamos a hacer lo mismo en la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo el vocero del mandatario en su cuenta de X, donde subió el nuevo video de proselitista. El video recoge la línea histórica del PRO en territorio porteño, lo que denota una búsqueda del Gobierno de terminar de ganarle ese electorado antes fiel al partido amarillo.

El spot, a su vez, señaló: “223.889 empleados públicos, 2.212 funcionarios. Así de grande es hoy el gobierno de la Ciudad. “Imaginate lo que podría pasar si ganan son los que creen que trabajar en el Estado es un derecho humano”, acompañado por imágenes de Cristina Kirchner, Alberto Fernández, Sergio Massa y el propio Santoro.

El video finaliza con Adorni mirando a cámara y sosteniendo: “Este 18 de mayo es kirchnerismo o libertad”, mientras que luego aparece Milei haciendo lo propio y diciendo: “No hay otra opción, tenemos que elegir”.

Laura Alonso, vocera del Gobierno porteño y también candidata a legisladora por el PRO, apuntó contra su par a nivel nacional y candidato por La Libertad Avanza (LLA), Manuel Adorni, a quien calificó como un “muñequito de PlayStation”, ya que no presentó “ninguna propuesta” en lo que va de la campaña.

“Sinceramente, no sé qué cuento te creíste, pero sonás bastante soberbio, Manuel. Nosotros sabemos muy bien todo lo que hicimos por este país. Y lo más importante: también lo sabe la gente”, sentenció Alonso.

La vocera del Gobierno porteño sostuvo que el funcionario “no entiende nada” porque, “si pretende recortar todos los presupuestos posibles, los porteños le van a dar la espalda”.

“No conoce la Ciudad y no entiende nada. No trajo un solo proyecto y si el que tiene es la motosierra, la Ciudad le va a decir que no. No sólo el PRO, sino los porteños. Sería bueno que recorra los barrios”, expresó Alonso en diálogo con FM Milenium,.

En este contexto de tensión entre LLA y el PRO, la vocera de la gestión de Jorge Macri aclaró que la posible alianza que podrían lograr entre ambos espacios fue sugerida por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, a quien “habría que preguntarle” en qué instancias está hoy esa supuesta “fusión”.

Días atrás, Alonso ya había tenido un cruce con Adorni luego de que éste criticara las gestiones del PRO e, incluso, asegurara que el modelo que proponen hace 17 años en la Ciudad de Buenos Aires, “caducó”.