Comprar un 0 km en Argentina: se necesitan casi 80 salarios mínimos en diciembre de 2025

El fuerte desfasaje entre los ingresos y los precios de los vehículos mantiene al auto 0 km fuera del alcance de gran parte de los trabajadores. El modelo más barato del mercado cuesta más de 26 millones de pesos.

Comprar un auto 0 km en Argentina continúa siendo un objetivo difícil de alcanzar para el trabajador promedio. En diciembre de 2025, el precio del vehículo más económico del mercado equivale a cerca de 80 salarios mínimos, lo que refleja la persistente brecha entre el poder adquisitivo y el valor de los bienes durables.

Según un relevamiento comparativo, tomando como referencia el Salario Mínimo, Vital y Móvil vigente y el precio del modelo más accesible, se requieren aproximadamente 80 meses de sueldo para cubrir el valor total del auto, sin contemplar gastos adicionales.

El cálculo se basa en el salario mínimo de diciembre de 2025, que asciende a $334.800 para una jornada laboral completa. En tanto, el Renault Kwid se posiciona como el auto 0 km más barato del país, con un precio de lista de $26.510.000. Esta relación evidencia que, aun destinando el ingreso íntegro al objetivo, el acceso a un vehículo nuevo resulta prácticamente inviable para la mayoría de los asalariados.

Además, el monto considerado corresponde únicamente al precio base del vehículo. A ese valor deben sumarse costos como patente, flete, seguros y eventuales gastos de financiación, lo que incrementa aún más el desembolso final necesario para concretar la compra.

En el cierre de 2025, los precios del sector automotor mostraron aumentos casi generalizados. Dentro del ranking de los autos 0 km más económicos, el Hyundai HB20 fue el único modelo que no registró subas durante diciembre, mientras que el resto presentó incrementos mensuales que oscilaron entre el 1,6% y el 3,5%.

Los cinco autos 0 km más baratos en diciembre de 2025 son el Renault Kwid ($26.510.000), el Hyundai HB20 ($26.600.000), el Fiat Mobi ($26.643.000), el Fiat Argo ($29.774.000) y el Fiat Cronos ($30.467.000). La lista confirma que, incluso en el segmento de entrada, los valores se mantienen muy por encima de las posibilidades de compra del salario mínimo.