Cómo planean usar los argentinos su aguinaldo de diciembre 2025: prioridad a deudas y gastos esenciales

Un relevamiento de Focus Market sobre 3.875 casos revela que los argentinos priorizarán pagar deudas y cubrir gastos esenciales con el aguinaldo de diciembre 2025. La inversión en vacaciones, dólares y acciones disminuye, reflejando un enfoque conservador frente a la economía y los salarios reales.

El aguinaldo de diciembre 2025 muestra un cambio significativo en los patrones de consumo de los argentinos, según un relevamiento realizado por Focus Market sobre 3.875 casos. Los resultados indican que la mayoría de los trabajadores priorizará pagar deudas y cubrir gastos esenciales por encima de ocio, inversiones o compras de lujo.

En total, 10.051.200 personas con empleo registrado en Argentina son sujetos de recibir aguinaldo, distribuidas entre el sector público (3.406.000 personas) y las casas particulares (440.900 personas), según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Prioridad a la estabilidad financiera

“El aguinaldo de diciembre 2025 muestra una orientación más conservadora y defensiva comparado con 2024, con énfasis en reducir deudas y cubrir gastos esenciales, reflejando desafíos persistentes en el poder adquisitivo pese a mejoras macroeconómicas”, explicó Damián Di Pace, Director de Focus Market.

El estudio revela que el pago de deudas y gastos generales aumentó 18 puntos porcentuales, pasando del 13% al 29%, evidenciando la presión sobre los ingresos familiares y la creciente dependencia del aguinaldo como “salvavidas” de fin de mes.

Menor gasto en ocio e inversiones

El relevamiento muestra una disminución en vacaciones y acciones, combinadas en 11 puntos porcentuales, con las vacaciones cayendo del 26% al 19% y la inversión en acciones del 23% al 19%. Esto refleja mayor cautela ante la volatilidad económica y la preferencia por mantener liquidez o pagar deudas en lugar de realizar gastos de riesgo.

“Que el stockeo en supermercado caiga al 1% y el plazo fijo se quede en solo 2% indica normalización: la gente ya no siente la urgencia de acopiar o ‘congelar’ dinero. Prefiere pagar deudas o mantener liquidez”, agregó Di Pace.

Reducción en dólares y ahorro tradicional

La compra de dólares disminuyó del 16% al 12%, mientras que otras opciones de ahorro tradicionales, como plazo fijo y stockeo, perdieron terreno. Las billeteras digitales se mantienen en 7%, reflejando estabilidad en el uso de herramientas modernas de pago y ahorro.

El salto del 13% al 29% en pago de deudas destaca cómo el aguinaldo dejó de ser un extra para convertirse en un recurso clave para equilibrar los gastos de fin de mes, especialmente para la clase media, cuya presión sobre ingresos reales persiste.

Tendencias generales y contexto económico

Estos cambios ocurren en un contexto de macro economía ordenada, con inflación descendente y dólar contenido, pero con salarios que no rinden para lujos o inversiones agresivas. Encuestas del INDEC muestran que el 37,4% de las familias utilizó ahorros para gastos cotidianos en 2025, duplicando la cifra de 2003, lo que subraya la importancia del aguinaldo como herramienta de estabilidad financiera inmediata.