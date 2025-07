“¿Cómo no estar acá?”: el dardo de Villarruel a Milei en Tucumán 

​

Un año después, no hubo desfile militar para festejar el 9 de Julio ni foto de unidad entre el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel. El mandatario pegó el faltazo a la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán, donde lo esperaban un pequeño grupo de gobernadores, con la excusa de la neblina para volar en avión; mientras que la vice viajó bajo las mismas condiciones y le lanzó un dardo desde la Casa de Tucumán: “¿Cómo no estar acá?”.

Si la foto de Milei y Villarruel arriba de un tanque de guerra había silenciado los rumores iniciales de diferencias entre el presidente y su vice, la ausencia del mandatario en Tucumán y las declaraciones de la titular del Senado confirman que la relación está dañada, justo en la previa de la sesión impulsada por los bloques de la oposición en la Cámara alta, que se encaminan a aprobar el aumento a las jubilaciones, la prórroga de la moratoria jubilatoria y la emergencia en discapacidad.

“Salí tarde, tenía ya decidido venir porque he venido muchas veces”, remarcó Villaruel ante la consulta de por qué ella no tuvo los problemas climáticos que adujo Milei para pegar el faltazo a la vigilia del Día de la Independencia a la que fue invitado. Este 9 de julio, el presidente no tuvo foto de unidad con su vicepresidente ni con los gobernadores, que el año pasado viajaron a Tucumán para firmar el “Pacto de Mayo”.

En las actividades por el 209 aniversario de la Declaración de la Independencia, que encabezó el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo, un aliado del gobierno hasta el momento para votaciones clave como la Ley Bases y los vetos presidenciales, Villarruel dijo estar “muy contenta”. “No solo vengo como vicepresidenta, vengo como argentina”, redundó en frases hechas para marcar su presencia en la provincia norteña.

“Pude acompañar a los tucumanos en el 209 aniversario de la Independencia, ¡cómo no estar acá y no venir a hacerme parte del pueblo tucumano!“, dijo la vicepresidenta en un mensaje con dirección a la Casa Rosada. Milei se quedó en la Ciudad de Buenos Aires, rodeado de los propios, para participar de un agasajo en el Salón Héroes de Malvinas de Casa Rosada, con 200 invitados.

Esa reunión había sido anticipada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, en la conferencia del lunes cuando dio detalles junto al vocero presidencial Manuel Adorni sobre el megadecreto con el que cerraron el uso de las facultades delegadas otorgadas por el Congreso junto a la Ley Bases.

Con el megadecreto 462/2025, el Gobierno disolvió la Dirección Nacional de Vialidad, eliminó o desjerarquizó organismos de salud, arrasó con la autarquía y gobernanza del INTA. También desjerarquizó el INTI y disolvió el Instituto de Agricultura Familiar y el Instituto Nacional de Semillas, entre otras decisiones.

Mientras Milei levanta copas con los 200 funcionarios responsables de modificar, transformar y disolver competencias, organismos y regímenes especiales del Estado para celebrar la Independencia a pura motosierra, este jueves Villarruel tendrá la tarea de intentar frenar la licuadora que el Gobierno aplicó sobre los haberes de los jubilados y las personas con discapacidad. Las señales de coordinación y sintonía entre ambos, hoy no fueron buenas.