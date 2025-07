Cómo fue el ingreso al país de Laura Belén Arrieta, la valijera trumpista 

​

La investigación sobre la valijera libertaria Laura Belén Arrieta, representante de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en la Argentina que en febrero pasado ingresó al país en un vuelo privado desde Miami con 10 valijas sin declarar, comienza a esclarecerse.

Los fiscales del caso, Claudio Navas Rial y Sergio Rodríguez, presentaron un dictamen con imágenes que reconstruyen con detalle todo el recorrido que hizo Arrieta al llegar al Aeroparque Jorge Newbery para evitar los scanners de la Aduana e ingresar al país 10 valijas sin declarar.

El vuelo que es investigado por la Justicia venía de Fort Lauderdale (Estados Unidos) y fue realizado por un Bombardier Global 5000 matrícula N18RU, propiedad de la compañía OCP Tech, cuyo dueño es el empresario argentino Leonardo Scatturice.

Tanto OCP Tech como el Gobierno de Javier Milei y autoridades de la Aduana sostienen que no hubo irregularidades con el control de equipaje. Sin embargo, el minucioso trabajo de los fiscales a partir de imágenes remitidas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria pone en jaque las versiones oficiales.

En la primera imagen, registrada a las 8.12, “se observa el aterrizaje de la aeronave y también se distingue una camioneta -presuntamente oficial- que podría ser la utilizada para trasladar al personal de la Oficina de Pista de la Dirección General de Aduanas, así como una camioneta tipo traffic de color negro, perteneciente a Royal Class, ingresando a la pista”, detallaron los fiscales en su dictamen que también incluye dos imágenes en los minutos sucesivos, con el movimiento de vehículos alrededor del avión.

A las 8.17, de acuerdo a la reconstrucción que se hizo a partir de las imágenes, aparece en escena otro vehículo, una camioneta “tipo traffic blanca, que presuntamente podría pertenecer a la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria)”.

También “se advierte a una persona ubicada cerca del avión, hablando por teléfono”, detallaron los fiscales. Esa persona, sospechan, sería una funcionaria de Aduana, que habilitaría el paso VIP y sin controles para Arrieta y la tripulación del avión.

Luego, siguen los funcionarios en su investigación, la cámara de seguridad del aeropuerto cambia su ángulo. “El enfoque se desplaza y no vuelve a captarse el sector de la aeronave hasta las 8.29 am”, explican.

Después, el informe suma otras 11 capturas sobre los movimientos alrededor del avión, entre las 8.29 y las 8.40. En esas imágenes, los fiscales hacen foco sobre la camioneta estilo traffic negra, que es la de la empresa Royal Class, encargada de trasladar a Arrieta y su tripulación.

Según los videos a los que accedieron los investigadores, la camioneta de Aduana va hacia el hangar y la de Royal Class hacia “la izquierda” a llevar a los pasajeros. La que se presume perteneciente a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en tanto, es la última en alejarse del avión, que a las 8.40 ya queda solo en la pista.

Finalizado este tramo, los investigadores presentan material de otras cámaras, como la que registra la puerta de ingreso de la pista al aeropuerto, las del sector de Migraciones y la secuencia más explícita: la del paso por Aduana, por un lateral.

En una de esas imágenes, se ve a Laura Belén Arrieta de espaldas, con una remera negra, un pantalón claro y un bolso rosa al hombro, ingresando al aeropuerto desde la pista. En esa imagen se ve la camioneta negra de Royal Class, parte de la tripulación del avión, y empleados de la Aduana.

En la foto, explican los fiscales, aparecen: “Los dos tripulantes y la pasajera, quienes ingresan a migraciones portando: mochila, valija tipo carry on y una bolsa tipo portatraje (de un tripulante); riñonera y valija pequeña tipo carry on (del otro tripulante); una cartera (de la pasajera), y dos bolsas rosas transportadas por personal de Royal Class”.

La última imagen de esa secuencia muestra cómo la otra parte del equipaje, es llevada a las cintas.

“La traffic negra, se traslada luego hasta la cinta de equipajes. Allí, el equipaje restante de la tripulación y la pasajera es ingresado al sector de la cinta desde el exterior, mientras los mencionados viajeros completan sus trámites migratorios”, explican los fiscales en su informe.

Los investigadores también incluyeron cuatro fotografías que muestran el paso de tripulación y la pasajera por Migraciones, acompañados por personal de Aduana. En esas fotos, se ve a Arrieta de frente, con su bolso rosa.

Luego, las imágenes muestran al grupo que acompaña a la pasajera en la zona de las cintas para retirar el equipaje.

En total, son 10 valijas, aunque la empresa OCP Tech negó esa cantidad: “El avión transportaba cuatro valijas y cuatro maletas de cabina, además de otros dos paquetes de dimensiones menores. Como es habitual, cada uno de los participantes del vuelo tenía una valija y un equipaje de mano”, indicó en un comunicado.

El informe sigue luego con más imágenes que muestran cómo Arrieta y la tripulación del avión de Scatturice pasan con sus valijas por un lateral de los scanners de Aduana, que abre una empleada a pedido de otra, que los acompañó en todo el trayecto.

Para este momento, los fiscales aportaron siete imágenes, cuatro de ellas del minuto 8.56. “Se observa a la agente aduanera que venía acompañando desde antes al grupo vinculado al vuelo privado, conversando con dos personas de sexo masculino y una de sexo femenino”, describen.

Luego, en la imagen siguiente, “uno de los tripulantes aparece ingresando con dos valijas a uno de los rieles. Al mismo tiempo, las cuatro personas mencionadas anteriormente señalan otro de los carriles, aparentemente indicándole a esa persona por dónde dirigirse“, apuntan los fiscales.

En ese mismo minuto, “una de las personas que estaba hablando con la agente aduanera abre de manera exclusiva uno de los carriles para permitir el ingreso del grupo vinculado al vuelo privado (tripulantes, pasajera y personal de Royal Class). Simultáneamente, se observa la llegada de otros pasajeros al hall”.

Según muestran las imágenes, lo que hace la funcionaria de Aduanas es quitar la cinta retráctil del lugar donde deberían hacer fila.

En los registros, se puede ver cómo Arrieta pasa por el costado del scanner. “El grupo ya se encuentra transitando por la pasarela del carril habilitado, sin que sus equipajes sean sometidos al escaneo, a diferencia de los demás pasajeros provenientes de otros vuelos, quienes son conducidos de forma sistemática hacia los escáneres. Se observa también a la mujer que había abierto el carril, cerrándolo nuevamente tras su paso”, describe el informe fiscal.

“Se ve nuevamente al grupo de cuatro personas conversando en el sector, mientras en un plano más alejado aparece el otro agente aduanero que también había acompañado al grupo desde su arribo”, continuaron los fiscales.

Después, el informe incluye otras dos imágenes. La primera muestra la fila que se forma por pasajeros de otros vuelos que llegan y hacen el camino habitual: esperan para pasar sus equipajes por los scanners de la Aduana, ya que el paso que se había abierto en las hileras se encontraba cerrado nuevamente.

La segunda muestra a Arrieta salir hacia el hall del aeropuerto, mientras habla por su teléfono. Detrás de ella, empleados de Scatturice empujan los carros que llevan sus valijas.