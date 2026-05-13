Cómo consultar gratis tu perfil crediticio y qué impacto tiene en préstamos y tarjetas

La mora financiera alcanzó niveles récord en Argentina y volvió a poner en el centro de la escena al perfil crediticio, un historial clave para acceder a préstamos, tarjetas y alquileres. Consultar los registros del BCRA, Veraz o Nosis permite conocer deudas, atrasos y posibles errores que pueden afectar el acceso al financiamiento.
El aumento de la mora en Argentina volvió a poner el foco sobre el perfil crediticio, un historial financiero que determina el acceso a préstamos, tarjetas de crédito, alquileres y financiamiento. Consultarlo de manera periódica permite detectar deudas, atrasos o errores que pueden afectar la posibilidad de obtener crédito.
En un contexto de mayor endeudamiento y dificultades económicas, especialistas advierten que cuidar el historial financiero es clave para acceder a mejores tasas y condiciones en bancos y entidades financieras.
Qué es el perfil crediticio
El perfil crediticio funciona como una “radiografía financiera” de cada persona o empresa. Allí quedan registrados los pagos, atrasos, deudas, préstamos activos y comportamiento frente a compromisos económicos.
Las entidades financieras utilizan esta información para evaluar:
- Si una persona puede acceder a un préstamo
- Qué monto puede obtener
- Qué tasa de interés deberá pagar
- Qué límites tendrá en tarjetas o créditos
También suele ser consultado por inmobiliarias y empresas antes de firmar contratos de alquiler o brindar servicios.
Cómo consultar gratis el historial crediticio
Central de Deudores del BCRA
El Banco Central de la República Argentina permite consultar gratis la situación financiera mediante la Central de Deudores.
El sistema muestra:
- Deudas bancarias
- Tarjetas de crédito
- Cheques rechazados
- Situación crediticia de los últimos 24 meses
Las categorías van del 1 al 6:
- Situación 1: al día
- Situación 2: atrasos leves
- Situación 3: problemas de pago
- Situación 4: alto riesgo
- Situación 5: deuda irrecuperable
- Situación 6: irrecuperable técnica
Veraz y Nosis también deben entregar informes gratuitos
La empresa Equifax, titular de Veraz, está obligada por ley a entregar un informe gratuito cada seis meses.
Ese reporte incluye:
- Historial financiero
- Consultas realizadas por terceros
- Deudas con comercios y servicios
También puede consultarse el historial en Nosis, otra base privada utilizada por bancos y empresas.
Qué factores afectan el perfil crediticio
Entre los principales elementos que pueden empeorar el historial financiero aparecen:
- Pagos atrasados
- Exceso de endeudamiento
- Solicitar muchos créditos en poco tiempo
- Mantener deudas impagas
- No tener historial financiero activo
Incluso un atraso breve puede impactar durante varios meses en la calificación.
Cómo mejorar el perfil crediticio
Especialistas recomiendan:
- Pagar tarjetas y préstamos en fecha
- Reducir deudas con intereses altos
- Evitar usar todo el límite disponible
- Revisar periódicamente los informes
- Detectar y reclamar errores en registros
Un buen perfil crediticio facilita el acceso a financiamiento y mejores condiciones económicas, mientras que un historial negativo puede limitar operaciones cotidianas como comprar en cuotas, acceder a un crédito hipotecario o alquilar una vivienda.