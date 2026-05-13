Cómo consultar gratis tu perfil crediticio y qué impacto tiene en préstamos y tarjetas

La mora financiera alcanzó niveles récord en Argentina y volvió a poner en el centro de la escena al perfil crediticio, un historial clave para acceder a préstamos, tarjetas y alquileres. Consultar los registros del BCRA, Veraz o Nosis permite conocer deudas, atrasos y posibles errores que pueden afectar el acceso al financiamiento.

El aumento de la mora en Argentina volvió a poner el foco sobre el perfil crediticio, un historial financiero que determina el acceso a préstamos, tarjetas de crédito, alquileres y financiamiento. Consultarlo de manera periódica permite detectar deudas, atrasos o errores que pueden afectar la posibilidad de obtener crédito.

En un contexto de mayor endeudamiento y dificultades económicas, especialistas advierten que cuidar el historial financiero es clave para acceder a mejores tasas y condiciones en bancos y entidades financieras.

Qué es el perfil crediticio

El perfil crediticio funciona como una “radiografía financiera” de cada persona o empresa. Allí quedan registrados los pagos, atrasos, deudas, préstamos activos y comportamiento frente a compromisos económicos.

Las entidades financieras utilizan esta información para evaluar:

Si una persona puede acceder a un préstamo

Qué monto puede obtener

Qué tasa de interés deberá pagar

Qué límites tendrá en tarjetas o créditos

También suele ser consultado por inmobiliarias y empresas antes de firmar contratos de alquiler o brindar servicios.

Cómo consultar gratis el historial crediticio

Central de Deudores del BCRA

El Banco Central de la República Argentina permite consultar gratis la situación financiera mediante la Central de Deudores.

El sistema muestra:

Deudas bancarias

Tarjetas de crédito

Cheques rechazados

Situación crediticia de los últimos 24 meses

Las categorías van del 1 al 6:

Situación 1: al día

Situación 2: atrasos leves

Situación 3: problemas de pago

Situación 4: alto riesgo

Situación 5: deuda irrecuperable

Situación 6: irrecuperable técnica

Veraz y Nosis también deben entregar informes gratuitos

La empresa Equifax, titular de Veraz, está obligada por ley a entregar un informe gratuito cada seis meses.

Ese reporte incluye:

Historial financiero

Consultas realizadas por terceros

Deudas con comercios y servicios

También puede consultarse el historial en Nosis, otra base privada utilizada por bancos y empresas.

Qué factores afectan el perfil crediticio

Entre los principales elementos que pueden empeorar el historial financiero aparecen:

Pagos atrasados

Exceso de endeudamiento

Solicitar muchos créditos en poco tiempo

Mantener deudas impagas

No tener historial financiero activo

Incluso un atraso breve puede impactar durante varios meses en la calificación.

Cómo mejorar el perfil crediticio

Especialistas recomiendan:

Pagar tarjetas y préstamos en fecha

Reducir deudas con intereses altos

Evitar usar todo el límite disponible

Revisar periódicamente los informes

Detectar y reclamar errores en registros

Un buen perfil crediticio facilita el acceso a financiamiento y mejores condiciones económicas, mientras que un historial negativo puede limitar operaciones cotidianas como comprar en cuotas, acceder a un crédito hipotecario o alquilar una vivienda.