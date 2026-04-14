Comienza el segundo juicio por la muerte de Maradona: se reabre la causa contra el equipo médico

Este martes inicia en Buenos Aires un nuevo debate oral para determinar posibles responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona. El proceso vuelve a cero tras la nulidad del primer juicio y vuelve a poner bajo la lupa al equipo médico.

La Justicia argentina abre una nueva etapa clave en una de las causas más sensibles de los últimos años. Este martes comienza el segundo juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona, con el objetivo de establecer si existió responsabilidad penal del equipo médico que lo asistió en sus últimos días.

El proceso vuelve a desarrollarse en la Ciudad de Buenos Aires y busca determinar si hubo negligencia en la atención domiciliaria que recibió el exfutbolista antes de su fallecimiento el 25 de noviembre de 2020.

Un juicio que vuelve a cero tras su anulación

El nuevo debate judicial se inicia luego de que el primer juicio fuera anulado el 29 de mayo de 2025, en medio de una fuerte controversia institucional.

El proceso anterior había avanzado con 21 audiencias y la declaración de 44 testigos, incluidas las hijas del exjugador, pero quedó sin efecto tras detectarse irregularidades vinculadas a la participación de una jueza en la grabación de un documental dentro del tribunal.

Qué se investiga: posible negligencia médica en la internación domiciliaria

El eje central del juicio será determinar si la modalidad de internación domiciliaria fue adecuada o si existieron fallas graves en el seguimiento clínico del paciente.

La familia sostiene que hubo negligencia en los cuidados y que la muerte pudo haberse evitado. La investigación apunta a establecer si el equipo médico ignoró signos compatibles con una insuficiencia cardíaca mientras el paciente era tratado principalmente por sus antecedentes de adicciones.

Los acusados: el equipo médico bajo la lupa judicial

Siete profesionales de la salud serán nuevamente juzgados por su intervención en la atención del exfutbolista:

Leopoldo Luque, neurocirujano

Agustina Cosachov, psiquiatra

Carlos Díaz, psicólogo

Nancy Forlini, coordinadora médica

Pedro Di Spagna, médico clínico

Mariano Perroni, coordinador de enfermería

Ricardo Almirón, enfermero

Cada uno enfrenta distintas imputaciones vinculadas al tratamiento, la supervisión y la atención durante la internación domiciliaria.

Un tribunal renovado y un cronograma definido

El nuevo tribunal estará integrado por los jueces Alberto Gaig, Alejandro Horacio Lago y Alberto Ortolani.

Las audiencias se realizarán dos veces por semana, los martes y jueves, en un proceso que busca avanzar con mayor orden tras la nulidad del primer debate.

Expectativa social y judicial por una causa emblemática

El caso Maradona continúa generando fuerte impacto público y emocional. La reapertura del juicio vuelve a poner en agenda las circunstancias que rodearon la muerte de uno de los ídolos más importantes del deporte mundial.

A más de tres años del fallecimiento, el proceso judicial aparece como una nueva oportunidad para esclarecer responsabilidades y determinar si existieron fallas médicas en la atención del exjugador.