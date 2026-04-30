Combustibles: postergan impuestos y aplicará subas parciales en mayo

El Ejecutivo fijó aumentos acotados para naftas y gasoil y volvió a diferir parte de la carga impositiva. La medida busca moderar el impacto en precios y se oficializó en el Boletín Oficial.

El Gobierno nacional dispuso una nueva postergación parcial de los impuestos a los combustibles y definió incrementos acotados para mayo, en el marco de una estrategia para amortiguar el impacto en los precios. La medida quedó oficializada a través del decreto 302/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

El esquema establece subas limitadas durante mayo, mientras que los ajustes pendientes correspondientes a períodos anteriores se trasladan a junio.

Aumentos en combustibles: de cuánto serán las subas en mayo

Para el período comprendido entre el 1 y el 31 de mayo, el incremento estimado será del 0,5% mensual.

En el caso de las naftas, se aplicará una suba de $10,398 en el impuesto a los combustibles líquidos y de $0,637 en el impuesto al dióxido de carbono. Para el gasoil, el aumento será de $9,269, con un adicional diferencial de $5,019, más $1,056 correspondiente al tributo ambiental.

Postergación de impuestos: los ajustes pasan a junio

El decreto también establece que los incrementos pendientes —vinculados a actualizaciones de 2024 y 2025— se postergan hasta el 1 de junio de 2026.

De esta manera, el Gobierno continúa con el esquema de diferimiento que viene aplicando para evitar traslados bruscos a los precios en surtidor.

Cómo se actualizan los impuestos a los combustibles

La actualización de estos tributos está prevista en la Ley 23.966 y se calcula en base a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos.

A su vez, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero es el organismo encargado de aplicar los ajustes trimestrales, tomando como referencia la inflación.

La estrategia del Gobierno para contener precios

Desde el Ejecutivo señalaron que la decisión apunta a “estimular el crecimiento económico con un sendero fiscal sostenible”, administrando el impacto de los impuestos sobre los combustibles.

La medida lleva la firma del presidente Javier Milei, junto al jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, y entrará en vigencia desde el 1 de mayo.

Contexto: presión internacional y precios del petróleo

La decisión se da en un contexto de volatilidad internacional en los precios del crudo, que impactan directamente en el mercado local.

En ese escenario, el Gobierno busca equilibrar la actualización de impuestos con la necesidad de evitar subas bruscas que afecten el consumo y la actividad económica.