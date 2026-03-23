Combustibles en alza: la nafta ya subió hasta 16% y anticipan nuevos aumentos por el petróleo

Los precios de nafta y gasoil acumulan subas de hasta 16% en Argentina. La escalada del crudo por el conflicto en Medio Oriente presiona y podría haber más ajustes.

El precio de los combustibles en Argentina volvió a subir con fuerza en las últimas semanas y ya acumula incrementos de entre 13% y 16%, en línea con el encarecimiento del petróleo a nivel internacional. El conflicto en Medio Oriente y la tensión en zonas clave para el abastecimiento energético global complican el escenario y anticipan nuevas subas en los surtidores.

Según estimaciones del sector, los aumentos podrían continuar en las próximas semanas con ajustes adicionales de hasta 5%, aunque no de forma inmediata.

Suba de la nafta: cuánto aumentaron los combustibles en Argentina

El traslado del incremento internacional del crudo ya comenzó a reflejarse en los precios locales. En la Ciudad de Buenos Aires, la nafta súper de YPF pasó de alrededor de $1.738 a $1.803 en pocos días.

En tanto, la nafta premium (Infinia) subió de $1.899 a $1.975, mientras que el gasoil también registró aumentos relevantes.

El comportamiento del mercado dependerá además de lo que hagan otras petroleras como Shell, Axion Energy y Puma Energy, en un esquema de competencia que suele replicar los ajustes.

El principal factor detrás de las subas es el fuerte aumento del precio del crudo. En los últimos días, el barril de Brent superó los u$s110, en un contexto de alta volatilidad.

La escalada del conflicto en Medio Oriente, junto con las tensiones en el estrecho de Ormuz —una vía clave para el comercio global de energía—, generó preocupación por posibles problemas en el suministro.

Los ataques en la región del Golfo afectaron infraestructuras estratégicas y redujeron las expectativas de oferta, lo que cambió la percepción del mercado: de un impacto temporal a uno potencialmente más prolongado.

Nuevos aumentos en combustibles: qué puede pasar en las próximas semanas

Especialistas del sector energético advierten que, si los precios internacionales se mantienen en niveles elevados, el traslado a los surtidores será inevitable.

El exsecretario de Energía, Daniel Montamat, señaló que nuevos reajustes son prácticamente seguros en este contexto de volatilidad.

Además, el mercado local todavía no refleja completamente los valores internacionales. Cuando el barril rondaba los u$s87-88, los combustibles ya estaban por debajo de la paridad de importación: cerca de 6% en naftas y hasta 16% en gasoil. Con el crudo más caro, esa brecha tiende a ampliarse.

Inflación y combustibles: la presión del precio del barril

El aumento del petróleo no solo impacta en los surtidores, sino que también presiona sobre la inflación, al encarecer costos de transporte y producción.

En este contexto, el Gobierno busca moderar el impacto. Entre las medidas recientes, se decidió postergar el inicio del período de importación de gas natural licuado (GNL), lo que permitirá demorar el traslado de mayores costos al sistema al menos hasta mayo.

Paridad de exportación: por qué suben los combustibles en Argentina

Detrás de los aumentos está el concepto de “paridad de exportación”, que busca alinear los precios internos con los internacionales para garantizar la rentabilidad del sector energético.

Sin embargo, este esquema implica que las subas globales del crudo terminan impactando, tarde o temprano, en el mercado local.

Con un barril que oscila entre los u$s106 y u$s116 según la evolución del conflicto, el escenario sigue siendo incierto. Mientras tanto, la presión alcista ya se siente en todo el país y todo indica que podría continuar en el corto plazo.