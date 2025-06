Colegios y facultades tomadas: “Es en defensa de la democracia” 

​

“Colegio tomado!”, dice la colorida bandera que cuelga de la gran puerta doble hoja del colegio Carlos Pellegrini, a un par de cuadras del Ministerio de Educación. También la que luce en su ingreso la Escuela de Educación en Música “Juan Pedro Esnaola”, en el Polo Educativo del barrio de Saavedra. Una consigna aglutina estas tomas de estudiantes secundarios: “La democracia como bandera”. El Pellegrini, el Esnaola, el Nacional Buenos Aires, el Julio Cortázar, el Liceo 9, el Acosta, el Juan B Justo, la Yrurtia, la Falcone, el Lorca, el Arranz, el Normal 1, el Normal 8, el Lenguas Vivas, el Padilla, son los colegios que hasta el jueves a la tarde permanecía tomados, desde que se conoció la ratificación de la proscripción a Cristina Kirchner a cargo de los Supremos. Aglutinados en la CEDU -la Coordinadora de Estudiantes de Base-, otros tantos colegios porteños estaban convocando a asambleas en la tarde del jueves para decidir medidas a adoptar, y los que ya estaban tomados decidían si continuaban la toma. “Esto es por Cristina, por lo que ella hizo y no quieren que nadie vuelva a hacer, pero va mucho más allá de su figura. Esto es en defensa de la democracia, y está en directa relación con nuestras luchas estudiantiles”, explicaban representantes estudiantiles a Página/12.

En Ciudad Universitaria, las facultades de Ciencias Exactas y de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, protagonizaron el miércoles un hecho inédito: la toma no ya de facultades por separado, sino de toda Ciudad Universitaria, con sus cuatro ingresos cerrados. Un enorme lienzo con la cara de CFK pintada colgaba el miércoles desde la terraza del Pabellón II, ocupando tres plantas, visible desde la Lugones en hora pico. Con la toma levantada el jueves en esa facultad -al igual que en Filosofía y Letras- el jueves la bandera “viajó” hasta la de Ciencias Sociales, cuyos estudiantes continuaron con la toma y colgaron la imagen junto a la de Néstor Kirchner, en el barrio de Constitución.

Otras formas de protesta estudiantil y docente se materializaron desde la condena de los Supremos. En Plaza de Mayo, las clases públicas matutinas, organizadas por el Gremio AGD en un día de paro por el conflicto salarial, sumaron este reclamo. Las y los estudiantes del Pellegrini convocaron a algunos docentes para tomar clases públicas en la plaza cercana, frente al Palacio Pizzurno. “A la derecha y a muchos medios les gusta decir que tomamos los colegios para no estudiar. Bueno, ayer y hoy nosotros teníamos paro de los dos gremios docentes (por tratarse de colegios universitarios), no había clases, sin embargo les estudiantes vinieron para discutir y bancar la medida de lucha”, resaltan Delfina Carbajal y Laura Zukerfeld, presidenta y secretaria General del Centro de Estudiantes del Pellegrini (Cecap).

Cuentan cómo organizaron distintos momentos de debate a lo largo de la noche y la mañana y cómo decidirán, en asamblea y en coordinación con los otros secundarios, si van a seguir la toma.

“La condena a Crsitina Kirchner movilizó a un estudiantado que ya estaba en alerta por los ataques que viene sufriendo la educación. Ni bien nos enteramos de la condena salió una asamblea espontánea, con todas las agrupaciones en unidad, que es algo que no suele suceder”, destacan.

“Esto no es por una dirigenta o una líder política, no es una cuestión partidaria. Es por la democracia, eso es lo que hay que salir a bancar hoy. Nosotros no vivimos la dictadura y no la queremos vivir bajo otras formas. El fallo era esperado pero igual en un punto nos tomó por sorpresa, entre nosotres había un clima raro, de desazón. Pero enseguida el sentimiento general fue: hay que hacer algo, hay estar. Sostener la toma y que se llene de contenido político. Hacer lo que podamos como estudiantes, hacer ruido”, cuentan.

“Aunque el puntapié inicial fue la condena de cristina, los reclamos que tiene el movimiento estudiantil se vienen profundizado, y justamente a esta condena la vimos como un acto simbólico que termina de representar todo lo que rechazamos”, define Alma Monzani, presidenta del Centro de Estudiantes de la escuela con orientación en música Pedro Esnaola.

“Lo atamos con lo que estamos viviendo, con la reforma educativa que se está intentando imponer en la Ciudad, que vacía de contenidos la currícula especialmente en lo social, que haría que muchos de nuestros docentes pierdan su trabajo, que es inconsulta. Lo de Cristina nos pareció que era el último golpe para imponer su proyecto de país, tan distinto al que soñamos. Como estudiantes nos sumamos a la lucha del Garrahan, de los jubilados que hemos ido a acompañar los miércoles, esto fue la gota que rebalsó el vaso, fue un conjunto de situaciones que llevó a la toma”, enmarca.

Denuncia que desde la supervisión “hubo un boicot a la toma, demoraron a propósito todas las actas que hay que hacer, a pesar de que anunciamos la toma desde temprano. Tuvimos que traer a un abogado de la Defensoría del Pueblo, al que la supervisora también maltrató, para destrabar los permisos. Tuvieron a casi cien chicos y chicas desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche afuera, con el frío que hacía y el peligro que representa. Intentaron que nos cansáraos y nos fuéramos, pero no lo lograron”.

También en este colegio la organización de la toma y el pernocte es por comisiones: de seguridad (que cuida los ingresos y el patrimonio como los instrumentos), de comida (el jueves prepararon polenta al mediodía y guiso a la noche), de limpieza, de primeros auxilios. Por disposición ministerial, no puede haber ningún adulto en las tomas. Con la idea de “llenar de contenido la toma”, prepararon talleres (de feminismo, de masculinidades) y por la noche cine debate.

Julia Benito, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Exactas y Naturales de la UBA, cuenta que la asombró la dimensión que cobró la asamblea que ocupó todo el playón del Pabellón 2 de Ciudad Universitaria. “Junto con Arquitectura, Diseño y Urbanismo, decidimos tomar toda Ciudad Universitaria, fue algo que nunca se había hecho antes. Fue una gran oportunidad para hablar con las y los estudiantes, porque hay mucha desinformación. Para explicar que no un problema que atañe sólo a aquellos que defendemos a Cristina. Acá hay un antes y un después, hay un límite que se cruzó. Como estudiantes nos toca frenar esta avanzada contra la democracia”.