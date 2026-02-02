COC Global renovó el liderazgo de Flybondi y OCA tras sus últimas adquisiciones en la Argentina

El fondo estadounidense anunció cambios en la conducción de dos de sus principales compañías en el país. Mauricio Sana asumirá como CEO de OCA y Paz Lovisolo fue designada CEO de Flybondi, en el marco de una estrategia de expansión regional.

El fondo de inversión estadounidense COC Global Enterprise anunció cambios en el liderazgo de sus principales compañías en la Argentina, luego de concretar una serie de adquisiciones clave durante el último año. La firma compró Flybondi en junio de 2025, OCA en diciembre y el grupo logístico Flecha en enero de 2026, y ahora avanzó con una reestructuración en la conducción de las dos primeras empresas.

Leonardo Scatturice, CEO y Chairman de COC Global Enterprise, explicó en un comunicado que las designaciones responden a una estrategia de fortalecimiento del holding y a una visión de largo plazo. “Tanto OCA como Flybondi iniciarán etapas de crecimiento y transformación muy relevantes, y vamos a necesitar liderazgos alineados con esos desafíos para potenciar sinergias y seguir creando valor en la región”, afirmó.

En ese marco, Mauricio Sana, hasta ahora CEO de Flybondi, asumirá mayores responsabilidades dentro del grupo: será Vice Chairman de la aerolínea y ocupará el cargo de CEO de OCA. El movimiento apunta a integrar la conducción de dos de los principales activos del holding, con foco en eficiencia operativa y coordinación logística.

Por su parte, Paz Lovisolo fue designada CEO de Flybondi y continuará como presidenta de la compañía, convirtiéndose en la primera mujer en liderar la aerolínea desde su creación. Además, mantendrá su rol como General Counsel de COC Global Enterprise, desde donde encabeza los procesos de adquisición y los asuntos legales y regulatorios del grupo en distintos países.

En su nuevo cargo, Lovisolo tendrá a su cargo el mayor plan de expansión de Flybondi financiado con fondos propios desde el nacimiento de la empresa. El proyecto prevé una inversión de USD 1.700 millones, destinada a la compra de 35 aviones 0 kilómetro, que se incorporarán a la flota actual —compuesta por 15 aeronaves— entre 2027 y 2030.

El plan también incluye la ampliación de la red internacional, con nuevas rutas hacia el Caribe y el norte de Brasil, además del refuerzo de destinos regionales, con el objetivo de consolidar a Flybondi como un actor relevante del mercado sudamericano de bajo costo.

COC Global Enterprise es un fondo de inversión privado con sede en Estados Unidos y operaciones en tecnología, aviación y servicios. Cuenta con 25 oficinas en 20 países, una flota de más de 11.500 vehículos y 32 aviones, y emplea a más de 20.000 personas a nivel global.

Con la incorporación de Flybondi, OCA y el Grupo Flecha, el holding busca fortalecerse en la industria logística, un sector con alto potencial en la Argentina en un contexto de apertura de importaciones, crecimiento del comercio electrónico y diversificación del transporte de carga.

OCA, con más de 60 años de trayectoria, opera 29 plantas, más de 100 centros operativos y 760 puntos de recepción y entrega en todo el país. Flybondi, fundada en 2016, comenzó a operar en 2018 y ya transportó a más de 18 millones de pasajeros. Según los últimos datos de la ANAC de diciembre de 2025, la aerolínea ocupa el tercer lugar del mercado, detrás de Aerolíneas Argentinas y JetSmart.