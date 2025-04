Citan a los Milei a una mediación 

​

Los hermanos Milei fueron convocados para el próximo 15 de mayo a la primera mediación prejudicial obligatoria por el escándalo $LIBRA, el paso previo a una demanda por daños y perjuicios que se disponen a iniciar el especialista en cripto Martín Romeo y un grupo de 25 inversores de distintos lugares del mundo que al comprar el token perdieron montos que van desde 500 hasta 1,8 millones de dólares. Junto con el jefe de Estado y la secretaria General de la Presidencia, fueron citados también el exasesor de la Comisión Nacional de Valores (CNV) Sergio Morales, los empresarios Mauricio Novelli y su socio Manuel Terrones Godoy, así como el vocero Manuel Adorni.

La audiencia de mediación se hará por zoom ante un mediador, que quien quiera puede pedir cambiar. Los convocados no tienen la obligación de asistir personalmente, pueden mandar un representante. Entre los afectados por la compra de $LIBRA que participarán no sólo hay argentinos sino ciudadanos de Estados Unidos, Turquía, España, México, Chile, Reino Unido, Líbano, Bielorrusia, Nepal, Francia, Colombia y Bosnia. Hay dos personas entre ellos que perdieron más de un millón de dólares cada una (1,7 en un caso y 1,8 en otro), luego otras habían invertido –por ejemplo– 350.000 dólares y luego pequeños ahorristas. Para todos ellos juntos la pérdida fue de 4,5 millones de dólares, según explica el abogado Nicolás Oszust, quien también se ocupa de la causa penal impulsada por Romeo.

En Estados Unidos ya se abrió una demanda civil en la que 200 inversores buscan recuperar sus criptomonedas, representados por el estudio Burwick Law. En este caso apuntan al empresario estadounidense Hyden Davis, CEO de Kelsier Ventures y creador de $LIBRA, de quien hace ya un tiempo no se sabe ni donde está ni nada. En un comienzo amagaba con ser “arrepentido” e involucrar a Milei y otros, pero bajó el perfil y se escondió. Tampoco el Presidente lo ataca ni lo cuestiona.

La presentación en Nueva York también apunta al empresario Julian Peh, de Kip Protocol, quien se despegó del tema pero habría aportado infraestructura y esperaba una segunda etapa donde entraran en juego inversiones; el otro demandado es Benjamin Chow de la plataforma Meteora. Se los responsabiliza por haber implementado “una estrategia de distribución de tokens intrínsecamente injusta y manipuladora” y de “inflar artificialmente el precio inicial del token $LIBRA, creando una ilusión de estabilidad y valor en el mercado donde realmente no existía”. Es lo mismo que se planteará en Argentina. Pero Oszust no encontró donde notificar aún a Davis y a Peh, a quienes apunta.

La notificación de la mediación fue recibida por el abogado este lunes a la tarde, justo cuando se cumplen dos meses del Criptogate, que comenzó cuando Javier Milei hizo el famoso posteo en la red social “X” donde convocaba a comprar el token $LIBRA, con el anzuelo de que se trataba de un proyecto para “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. Adjuntaba ahí mismo el contrato de la plataforma Solana para adquirir el criptoactivo y el link de la web “Vivalalibertadproject”. Lo dejó como tuit fijado durante cuatro horas. Después de la medianoche lo borró, y escribió que en realidad no estaba interiorizado y que era un asunto privado.

Romeo, igual que otros tantos ahorristas, relató tiempo atrás que adquirió el token porque quien lo promocionaba era el Presidente. Primero dudó, porque el tuit tenía mucha información, pero vio que Milei le había confirmado a la conocida agencia de noticias financieras Bloomberg que la publicación era real, que no era ningún hackeo y que la (supuesta) seriedad estaba dada en que él mismo había compartido el contrato. En rigor, lo hizo cuando ese link para comprar no era público todavía, según explicaron especialistas a este diario. Sin embargo, se hizo evidente después que, además de Davis, contaban con información privilegiada un personas y/o billeteras virtuales vinculadas a él que compraron a muy bajo valor, minutos antes de que el activo saliera a la venta. Luego con la promoción de Milei se disparó el precio y unos pocos vendieron y se quedaron con millones en $LIBRA. Pero también fueron vaciados los llamados “pools de liquidez” que le daban respaldo.

En varias entrevistas Romeo contó que no sólo se vio perjudicado en lo personal, al perder 2000 dólares, sino que si bien les dijo a sus clientes que fueran precavidos, la propia confirmación del Presidente parecía dar confianza. Por lo tanto, esto le habría traído un perjuicio en su actividad laboral, según argumenta.

El experto se había presentado con un pedido para ser querellante en la causa que tramita en Comodoro Py en el juzgado de María Servini, quien delegó la investigación al fiscal Eduardo Taiano, pero fue rechazado. Lo mismo les había pasado a tres damnificados presentados por Juan Grabois, cuya situación fue revertida por la Cámara Federal, y actualmente participan del impulso de la causa. A Romeo lo había admitido como querellante la jueza de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, pero la semana pasada el camarista de San Martín Juan Pablo Salas le sacó la causa y sostuvo que todo debía tramitar en Comodoro Py.

Esta magistrada había utilizado buena parte del testimonio del joven para señalar varias cuestiones: primero, afirmaba la existencia de una estafa, pero luego decía que había tenido dos instancias más, además del tuit del día del lanzamiento: una al día siguiente, cuando el empresario Davis difundió un video donde decía que tenía 100 millones de dólares en cripto que estaba dispuesto a devolver; otra, cuando el 17 de febrero Milei retuiteó al financista Darío Epstein, que pese al revuelo que se había desatado tres días antes, decía cómo comprar $LIBRA. Todo esto debería acumularse ahora con el expediente que tramita Servini, donde hay una acumulación de medidas en trámite, incluso algunos pedidos de la fiscalía que atañen al patrimonio de los hermanos Milei.

Como es evidente, quienes perdieron dinero reclamarán una reparación por daños y perjuicios, pero es probable que apunten a otros tipos de daño también. Romeo, por ejemplo, pedirá por el lucro cesante vinculado con su profesión. Si los Milei y compañía no se presentan a la audiencia, podría ser porque no fueron notificados o porque quieren ir directamente a juicio. Habrá un juicio civil en ese caso o si no hay acuerdo. La complejidad de este asunto es que está necesariamente atado a lo que pase en el plano penal. Hay cinco años años de tiempo, explico el abogado de Romeo, y luego prescribe. La expectativa es que haya avances en el plano penal en los próximos tiempos. Todos los convocados a la mediación están bajo investigación penal. Novelli y Terrones Godoy organizaron el Tech Forum el año pasado que sirvió para que oficiaran como nexo con los empresarios extranjeros.

“Mi expectativa es que se presenten y poder satisfacer el daño de mis clientes –dijo Oszust, quien se había presentado en un comienzo con el abogado radical Agustín Rombolá– Nosotros entendemos que son responsables del ilícito que se cometió. Intervinieron en un mercado, adrede, para provocar un rug pull (la maniobra que se emparenta con un tirón de alfombra) desapoderando a mis clientes, más allá de otras cuestiones como intervenir en el precio artificialmente. Todos los que señalamos participaron en la creación de la estafa que produjo diferentes tipos de daño”.