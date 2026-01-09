Cierran el aeropuerto de Ezeiza este viernes: a qué hora empieza el corte y qué vuelos serán afectados

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza permanecerá cerrado durante más de cuatro horas este viernes 9 de enero por tareas de mantenimiento en sus dos pistas. La ANAC confirmó que el corte será entre las 13:55 y las 17:40, afectará a 41 vuelos y obligará a reprogramaciones y desvíos, tras el antecedente del desprendimiento de asfalto en Aeroparque.

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, no tendrá arribos ni despegues durante parte de este viernes 9 de enero. Así lo confirmaron la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y Aeropuertos Argentina, que informaron el cierre simultáneo de las dos pistas por trabajos de mantenimiento programados.

Según el cronograma oficial, la actividad aérea estará completamente suspendida desde las 13:55 hasta las 17:40, un lapso de más de cuatro horas.

Qué vuelos se verán afectados y cuántas operaciones se frenan

De acuerdo al comunicado de la ANAC, la medida impactará en 41 vuelos que debían operar dentro de esa franja horaria. Las autoridades explicaron que el cese fue dispuesto por “razones de fuerza mayor”, aunque aclararon que el horario elegido es el de menor movimiento operativo del aeropuerto.

La mayoría de las operaciones afectadas corresponden a vuelos domésticos e internacionales de corto alcance, y algunas de ellas serán trasladadas al Aeroparque Jorge Newbery.

Trabajo coordinado con aerolíneas y aeropuertos

Desde el organismo regulador remarcaron que las tareas fueron coordinadas y consensuadas con:

Líneas aéreas

Aeropuertos Argentina

Autoridades aeroportuarias

El objetivo, explicaron, fue minimizar el impacto para los pasajeros y evitar demoras mayores durante horarios de alta demanda.

Por qué se cierran las pistas de Ezeiza

La obra estará a cargo de Aeropuertos Argentina y se realizará de manera inmediata y preventiva. Según detalló la ANAC, busca evitar afectaciones mayores en la operación aeroportuaria y garantizar la continuidad del servicio en condiciones seguras.

El cierre se da en un contexto sensible, luego de que Aeroparque debiera suspender su actividad durante casi tres horas, días atrás, por un desprendimiento de asfalto en la pista en plena ola de calor, lo que afectó a más de 70 vuelos.

Recomendaciones para los pasajeros

Las autoridades recomendaron a quienes tengan vuelos programados para este viernes:

Revisar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto

antes de dirigirse al aeropuerto Contactar a la aerolínea ante cualquier duda o modificación

ante cualquier duda o modificación Verificar posibles reprogramaciones o cambios de terminal

Más pasajeros y récord histórico en los aeropuertos

El cierre ocurre en medio de un fuerte crecimiento del sector aéreo. Según datos oficiales de la ANAC, en noviembre de 2025 se alcanzó un récord histórico, con 4,3 millones de pasajeros en todos los aeropuertos del país.

Entre enero y noviembre de 2025, casi 46 millones de personas viajaron por vía aérea en la Argentina, un crecimiento del 8% respecto de 2023 y del 12% frente a 2024.

Además, se destacó el aumento de vuelos internacionales desde el interior, con 157.785 pasajeros que volaron al exterior sin pasar por Buenos Aires, un 21% más que en 2024.