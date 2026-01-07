Chubut dispuso el cierre temporal de la Ruta 71 en el Parque Nacional Los Alerces por el incendio en Lago Menéndez

Por el avance del incendio forestal en el área del Lago Menéndez, el Gobierno de Chubut cerró de manera preventiva un tramo de la Ruta Provincial 71 dentro del Parque Nacional Los Alerces y reforzó el operativo de combate con brigadistas y medios aéreos.

El Gobierno de Chubut dispuso el cierre temporal de la Ruta Provincial N°71 dentro del Parque Nacional Los Alerces, como medida preventiva ante el avance del incendio forestal que afecta la zona del Lago Menéndez. La decisión fue tomada de manera conjunta con la Administración del Parque Nacional para resguardar la seguridad de visitantes, trabajadores y brigadistas.

El corte alcanza al tramo comprendido entre Bahía Solís y Punta Mattos, un sector que fue declarado intransitable debido a la reducción de visibilidad por el humo y a la circulación permanente de vehículos de emergencia afectados a las tareas de combate del fuego.

Refuerzan el operativo por el avance del fuego

Durante la jornada de este martes, el incendio denominado Puerto Café, activo desde el pasado 9 de diciembre, avanzó hacia el sur por la margen oeste del Lago Menéndez, lo que obligó a intensificar el despliegue operativo en territorio.

Actualmente, más de 50 personas trabajan en el combate del siniestro, con el apoyo de tres medios aéreos, en un operativo ampliado que incluye la colaboración de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), organismos provinciales y locales, y prestadores turísticos de la zona.

Reorganización de brigadas y traslado de turistas

El personal desplegado en el área se encuentra recuperando equipamiento y evaluando el reposicionamiento de las líneas de defensa, de acuerdo con el nuevo escenario que presenta el incendio.

Además, se implementó un operativo especial con móviles del Parque Nacional para garantizar el traslado seguro de turistas y trabajadores desde los campamentos ubicados en sectores cercanos al área afectada.

Evacuaciones preventivas y pedido a la población

Desde el Gobierno provincial solicitaron a automovilistas y transportistas evitar circular por la Ruta 71, entre Bahía Solís y Punta Mattos, debido a las condiciones de riesgo existentes.

En paralelo, a partir del mediodía se realizó de manera preventiva la evacuación de senderistas y acampantes en zonas de posible avance del fuego, especialmente en los sectores de Río Arrayanes y Lago Verde, priorizando la seguridad de visitantes y personal que se encontraba en el parque.

Las autoridades indicaron que el cierre del camino y las restricciones se mantendrán hasta que las condiciones permitan garantizar la circulación segura y pidieron respetar las indicaciones del personal a cargo del operativo.