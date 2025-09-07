CFK estará acompañada por Máximo Kirchner durante la jornada electoral 

​

Para Cristina Fernández de Kirchner este cierre de campaña probablemente haya sido el más atípico de toda su carrera política. Desde su casa en San José 1111, donde cumple condena domiciliaria, atravesó la proscripción política que le prohibió ser candidata a diputada bonaerense para las elecciones y vivirá hoy la espera de los resultados acompañada. Máximo Kirchner confirmó que estará junto a CFK para recibir con ella las noticias electorales de la provincia de Buenos Aires.

Además, Fuerza Patria aseguró la unidad en el búnker para esta tarde. Será en la ciudad de La Plata, en el Hotel Grand Brizo, donde todos los espacios participarán y Axel Kicillof oficiará de anfitrión. Desde su entorno, aseguran que “se gane o se pierda” el gobernador de la Provincia hablará al cierre de la jornada. Si bien Máximo Kirchner no participará del encuentro en el búnker, sí se confirmó la presencia de dirigentes de primera línea de La Cámpora, entre ellos, Mayra Mendoza y Facundo Tignanelli, candidatos en la Tercera sección.

La última semana de campaña contó con la participación activa tanto de la militancia como de CFK. El pasado lunes, una caravana marchó desde la sede del PJ de la Ciudad de Buenos Aires y caminó hasta su domicilio, en el marco del tercer aniversario del intento de magnicidio a la expresidenta. La multitud que se congregó en la esquina de su casa le dio inicio a los últimos días de campaña con mística y apoyo que obtuvo la respuesta de Cristina desde el balcón. La campaña, además, tuvo como eje central la libertad de la expresidenta como motor de las peleas políticas que vendrán para el espacio que incluye a diversos sectores del peronismo.

En los últimos días se conocieron distintos mensajes de voz que CFK hizo llegar a localidades de toda la provincia donde alentaba a la participación electoral del domingo y donde también pidió el apoyo para Fuerza Patria en las urnas.

Finalmente, se difundió un último mensaje de cierre de campaña, donde la líder política de la oposición al gobierno nacional señaló el accionar de Javier Milei en el acto de cierre libertario llevado a cabo en Moreno. “A este Presidente deberíamos bautizarlo ´Cara de piedra Milei´, porque el que dijo que la hermana del Presidente era coimera y relató toda la tramoya con los laboratorios y las droguerías no era ningún opositor. El que dijo todo eso y todos los argentinos escuchamos es la misma persona con la que Milei escuchaba ópera todos los domingos en Olivos. Era su abogado personal, y además, a quién nombró como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad”, y agregó: “No se puede ser tan mentiroso. Además, es inútil porque es querer tapar el sol con la mano”.

“Sólo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo, y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar. Y que gracias a la mano de Dios y de algunos compañeros no pudieron. Es una experiencia muy traumática”, señaló CFK en el último mensaje, donde cerró alentando a todos los bonaerenses a ir a votar este domingo y por Fuerza Patria.