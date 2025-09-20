CFK a Milei: “¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!” 

​

La expresidenta Cristina Kirchner publicó un texto en redes sociales contra el presidente Javier Milei y su plan económico, advirtiendo sobre un inminente colapso. Encabezó su mensaje con una frase lapidaria: “¡Che Milei! ¡Qué olor a default!…”.

Desde su prisión domiciliaria, CFK acusó al Gobierno de malgastar las reservas para sostener el tipo de cambio: “TE FUMASTE MÁS DE MIL MILLONES DE DÓLARES EN APENAS DOS DÍAS”. Añadió que, lejos de defender el peso, el oficialismo está “financiando la fuga a dólar barato” con deuda del FMI, el Banco Mundial y el BID, y alertó sobre un nuevo pedido de préstamo a Estados Unidos: “¡Pará hermano, que vamos a volar por los aires!”.

Estimó que “CADA VEZ ESTÁ MÁS CLARO POR QUÉ ESTOY PRESA”, ya que”fuimos Néstor y quien suscribe, después de Perón, los únicos que en sus gobiernos no sólo nunca le pidieron un préstamo al FMI, sino que en el 2005 le pagamos TODOS LOS DÓLARES que los gobiernos anteriores le habían pedido, endeudando al país”.

Y añadió, al respecto, que “por si fuera poco, entre 2005 y 2012, LE DEVOLVIMOS A TODOS LOS AHORRISTAS ARGENTINOS… TODOS LOS DÓLARES QUE LES HABÍAN ROBADO EN EL 2001, cuando Cavallo y Sturzenegger (el del Blindaje y el Megacanje), le pusieron el famoso CORRALITO a todos los depósitos bancarios. En fin…”

En un pasaje, Cristina apuntó directamente contra el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien acusó de repetir las políticas de la gestión de Mauricio Macri. Se burló de la promesa de “vender hasta el último dólar en el techo de la banda”, asegurando que la única banda que existe es “LA BANDA DEL CARRY TRADE’ DEL TOTO CAPUTO que, por segunda vez, se están llevando puesto el país”.

Además, señaló a Federico Sturzenegger como “partícipe necesario del endeudamiento y vaciamiento financiero del país” en tres ocasiones, y dijo que Caputo “logró hacer exactamente el mismo desastre, dos veces, y en tan sólo siete años”.

Se preguntó: “Argentina… ¿Camino a ser un país fallido?” Y sostuvo que “mientras tanto… en San José 1111… se cumplen 100 días de injusticia. ¡Larga vida al Partido Judicial!”

Por otra parte, la exmandataria también se refirió al escándalo de corrupción en la ANDIS y a la defensa del Presidente sobre los audios filtrados de Diego Spagnuolo: “¿Che Milei… es cierto que ayer en Córdoba, dijiste que las confesiones grabadas de tu ¿ex amigo? ¿ex abogado?, ‘son audios de peluquería e inteligencia artificial’? Daaaaaale!!!”.

Finalmente, cerró con una chicana directa a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, por la acusación de coimas del tres por ciento y parafreseó el hit que parafrasea “Guantanamera”, la canción cubana. “Lo de tu hermana cobrando coimas del 3% de los remedios a los discapacitados es un auténtico hit musical internacional… ‘Alta coimeraaaaa… Karina es alta coimeraaaaa…’ ¿No lo escuchaste?”.