Certificado Único de Discapacidad: quiénes pueden acceder y qué beneficios otorga en Argentina

El Certificado Único de Discapacidad garantiza acceso a salud, transporte y apoyos esenciales. Qué condiciones contempla y cómo tramitarlo.

El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento oficial que permite a personas con limitaciones funcionales acceder a derechos fundamentales en todo el país. Su tramitación habilita cobertura médica integral, medicamentos, transporte y distintos apoyos sociales y educativos.

Se trata de una herramienta clave para garantizar la inclusión y mejorar la calidad de vida de quienes requieren asistencia sostenida.

Qué es y para qué sirve el Certificado Único de Discapacidad

El CUD funciona como un respaldo legal que acredita la discapacidad de una persona, permitiéndole acceder a beneficios establecidos por ley.

Este certificado es válido en todo el territorio argentino y resulta fundamental para gestionar prestaciones ante obras sociales, prepagas y organismos públicos.

Qué condiciones y diagnósticos contempla

El certificado abarca una amplia variedad de situaciones, siempre que exista una limitación funcional significativa que afecte la vida diaria.

Entre ellas se incluyen:

Trastornos motrices (como amputaciones o enfermedades neuromusculares)

Discapacidades sensoriales (visual o auditiva)

Condiciones del neurodesarrollo, como el autismo o el síndrome de Down

Trastornos psíquicos

Enfermedades crónicas (respiratorias, cardíacas, renales o hepáticas)

Para acceder, es necesario presentar informes médicos actualizados que acrediten el diagnóstico, la evolución y el grado de afectación.

Beneficios: cobertura, transporte y apoyos

Quienes cuentan con el CUD pueden acceder a:

Cobertura total en tratamientos, terapias y rehabilitación

Medicamentos sin costo

Prótesis y dispositivos de apoyo

Transporte gratuito para asistir a consultas médicas

Adaptaciones escolares y acompañamiento pedagógico

Además, facilita la realización de trámites y gestiones ante distintas instituciones del Estado.

Cómo iniciar el trámite

El proceso puede comenzar de forma digital a través de la plataforma Mi Argentina, ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Documentos”.

Si la identidad está validada y el certificado se encuentra vigente, las personas mayores de 13 años pueden acceder automáticamente a su versión digital.

Antes de iniciar la solicitud, se recomienda reunir historia clínica, estudios médicos y constancias profesionales. Contar con la documentación completa permite agilizar el trámite y mejorar las posibilidades de aprobación.