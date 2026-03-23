Certificado Único de Discapacidad: quiénes pueden acceder y qué beneficios otorga en Argentina

El Certificado Único de Discapacidad garantiza acceso a salud, transporte y apoyos esenciales. Qué condiciones contempla y cómo tramitarlo.
El Certificado Único de Discapacidad (CUD) es un documento oficial que permite a personas con limitaciones funcionales acceder a derechos fundamentales en todo el país. Su tramitación habilita cobertura médica integral, medicamentos, transporte y distintos apoyos sociales y educativos.
Se trata de una herramienta clave para garantizar la inclusión y mejorar la calidad de vida de quienes requieren asistencia sostenida.
Qué es y para qué sirve el Certificado Único de Discapacidad
El CUD funciona como un respaldo legal que acredita la discapacidad de una persona, permitiéndole acceder a beneficios establecidos por ley.
Este certificado es válido en todo el territorio argentino y resulta fundamental para gestionar prestaciones ante obras sociales, prepagas y organismos públicos.
Qué condiciones y diagnósticos contempla
El certificado abarca una amplia variedad de situaciones, siempre que exista una limitación funcional significativa que afecte la vida diaria.
Entre ellas se incluyen:
- Trastornos motrices (como amputaciones o enfermedades neuromusculares)
- Discapacidades sensoriales (visual o auditiva)
- Condiciones del neurodesarrollo, como el autismo o el síndrome de Down
- Trastornos psíquicos
- Enfermedades crónicas (respiratorias, cardíacas, renales o hepáticas)
Para acceder, es necesario presentar informes médicos actualizados que acrediten el diagnóstico, la evolución y el grado de afectación.
Beneficios: cobertura, transporte y apoyos
Quienes cuentan con el CUD pueden acceder a:
- Cobertura total en tratamientos, terapias y rehabilitación
- Medicamentos sin costo
- Prótesis y dispositivos de apoyo
- Transporte gratuito para asistir a consultas médicas
- Adaptaciones escolares y acompañamiento pedagógico
Además, facilita la realización de trámites y gestiones ante distintas instituciones del Estado.
Cómo iniciar el trámite
El proceso puede comenzar de forma digital a través de la plataforma Mi Argentina, ingresando con CUIL y clave en la sección “Mis Documentos”.
Si la identidad está validada y el certificado se encuentra vigente, las personas mayores de 13 años pueden acceder automáticamente a su versión digital.
Antes de iniciar la solicitud, se recomienda reunir historia clínica, estudios médicos y constancias profesionales. Contar con la documentación completa permite agilizar el trámite y mejorar las posibilidades de aprobación.