Cerámicas Zanón y otras dos empresas autogestionadas, con el gas cortado 

Desde hace dos semanas, las cerámicas autogestionadas de Neuquén tienen cortado el gas. Los 200 trabajadores de las plantas de Fasinpat (ex Zanon), Cerámica Stefani y Cerámica Neuquén no están pudiendo producir debido a que la empresa distribuidora Camuzzi Gas del Sur les interrumpió el servicio. Las fábricas, aseguran en el sindicato ceramista, no tienen deuda con la distribuidora, sino que les cortaron el suministro porque les falta un contrato con una empresa proveedora. Responsabilizan de esa carencia a la inacción del gobernador Rolando Figueroa, un mandatario aliado de Milei.

El conflicto originó cortes de ruta y -tras el despliegue de un operativo antipiquetes- otro tipo de acciones de difusión, como volanteadas al costado de la ruta. Desde los medios hegemónicos, a su vez, se puso en marcha una campaña de desprestigio contra las recuperadas, con la acusación de que son “ineficientes”.

Existe el peligro de cierre de las fábricas. Los trabajadores, que quieren hacer visible su situación a nivel nacional y armar un fondo solidario -ya que con el corte de gas quedaron sin ingresos-, realizarán este viernes 13 de junio una reunión abierta en la Ciudad de Buenos Aires. Será en el auditorio de ATE, ubicado en la calle Moreno 2654, a las 17.30 hs.

“Es un delirio que en la provincia de Vaca Muerta, donde el gas se ventea, no tengamos un contrato con una proveedora”, planteó desde Neuquén Andrés Blanco, trabajador de Zanón y secretario adjunto del sindicato ceramista de Neuquén. Zanón (hoy Fasinpat) fue la planta más afectada, ya que su horno estaba en funcionamiento al momento del corte. El acuerdo con una productora de gas se había comenzado a gestionar con el gobierno provincial y el Ministerio de Producción, sin resultados concretos. A criterio de Blanco, “ha sido una decisión política no darnos un convenio”.

Las plantas venían produciendo con el sistema de “gas de última instancia”, un mecanismo excepcional que permite seguir recibiendo el combustible cuando se carece de un proveedor formal, pero a un precio mayor. La diferencia hace saltar el precio de 2,40 dólares (por millón de BTU) a 20 dólares.

Al cortarles el suministro, Camuzzi alegó que las cerámicas ocasionaban un “desbalance” energético, achicando el excedente de gas para vender fuera de la provincia.

Los organismos de derechos humanos respaldaron los reclamos por la reconexión de gas (en el caso de Cerámica Neuquén, también le cortaron la luz), y con las primeras protestas se desató una campaña mediática que cuestiona la gestión de las fábricas. La gobernación hizo saber que en los últimos 20 años, las cooperativas recibieron aportes por 300 millones de pesos a través del ministerio de Desarrollo Social y de otras carteras, con el planteo de que la producción nunca terminó de despegar y sostenerse por su cuenta. Además, las cuestionan por haber sido la cuna de candidaturas como las de Raúl Godoy o Andrés Blanco, ambos en la dirigencia del PTS y el sindicato ceramista, que lograron escaños de la Legislatura de Neuquén.

Desde el sindicato responden que la mayoría de los fondos del Estado que recibieron fueron por compras de su producción. “Muchos pagos de anticipos de compras fueron registrados por el estado como aportes y ahora sostienen una mentira”, aseguró Blanco.

Zanón fue ocupada en 2001 y puesta a producir de manera autogestiva a partir del año siguiente. La planta de Stefani -en Cutral Co- fue recuperada en 2010, mientras que la historia cooperativa de Cerámica Neuquén viene de 2014, cuando la empresa Villafranca la abandonó con deudas y sin pagar las indemnizaciones.