Cayó la confianza en el Gobierno por cuarto mes consecutivo y tocó su nivel más bajo del año

El índice de la Universidad Torcuato Di Tella registró una caída del 12,1% en abril y profundizó la tendencia negativa. Todos los indicadores mostraron retrocesos y crece la preocupación por la gestión.

La confianza en el Gobierno nacional volvió a caer en abril y acumula ya cuatro meses consecutivos en baja, según el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella.

El informe reveló que el indicador descendió un 12,1% respecto de marzo, la caída más fuerte en lo que va de 2026. De esta manera, el índice se ubicó en 2,02 puntos en una escala de 0 a 5, consolidando una tendencia negativa sostenida desde comienzos de año.

En términos interanuales, la baja fue del 13,2%, mientras que desde diciembre de 2025 la caída acumulada alcanza el 17,9%. Esto ubica el promedio de la gestión de Javier Milei en su nivel más bajo desde el inicio de su mandato.

Todos los componentes del índice mostraron retrocesos durante abril. El ítem “Eficiencia” registró la mayor caída mensual, con un descenso del 21,4%, seguido por la evaluación general del Gobierno (-17,2%) y la preocupación por el interés general (-13,9%). El indicador de “Honestidad”, aunque también cayó, se mantuvo como el mejor valorado.

El deterioro se reflejó en todos los segmentos analizados. Si bien la brecha de género se redujo, esto respondió a una caída generalizada tanto en hombres como en mujeres. En cuanto a las edades, el grupo de 30 a 49 años fue el más afectado, mientras que los jóvenes de entre 18 y 29 mostraron una leve mejora.

A nivel geográfico, todas las regiones del país registraron descensos. El interior mantuvo el nivel más alto, aunque también en baja, seguido por la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, que volvió a marcar el valor más bajo.

El informe también destacó que las expectativas económicas continúan siendo clave: quienes prevén una mejora en el futuro mantienen niveles de confianza significativamente más altos, mientras que aquellos que anticipan un deterioro económico registran los valores más bajos del índice.