“Cautelar a la carta”: el diputado Paulón presentó un pedido de jury contra el juez Marianello 

El diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal) presentó un pedido de jury contra el juez Alejandro Marianello ante el Consejo de la Magistratura, que preside el titular de la Corte Horacio Rossati. Paulón calificó de “cautelar a la carta” la decisión del magistrado del Juzgado Civil y Comercial Federal 5 con la que prohibió la difusión de nuevos audios de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y denunció que “constituye un flagrante atropello a la libertad de expresión”.

Paulón no descartó que la denuncia avance en la justicia penal por el delito de prevaricato, una resolución contraria a la ley o fundada en hechos falsos, pero inició la presentación ante las comisiones de Disciplina y Acusación para que se defina la apertura de un jury.

“El magistrado no puede seguir un día más ejerciendo su cargo. Sale un Jury para él”, sentenció el diputado.

La presentación de Paulón se suma a otros ocho expedientes que pesan sobre Marianello en el Consejo de la Magistratura por abuso de poder, acoso sexual y el supuesto desvío de fondos. Esas denuncias fueron presentadas por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN), en 2024,cuando el juez en lo civil y comercial se postuló para ascender a camarista.

Entre los ocho expedientes anteriores, cinco fueron por acoso y abuso sexual y uno de ellos fue tomado por la fiscal Mariana Labozzetta de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres por delitos de acción pública, debido a la condición de funcionario judicial, y quedó a cargo de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli. Justamente Stornelli fue quien este martes hizo lugar a la denuncia presentada por la Casa Rosada para cambiar el eje de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y denunciar como una “operación ilegal” la filtración de audios.

“Es difícil creer que los audios son una operación, especialmente en un área que había sido de las más estigmatizadas por este Gobierno, que vincula cada derecho conquistado con un supuesto curro de la casta política”, rechazó Paulón la respuesta oficial al escándalo por las coimas en la Andis.