Causa Vialidad: la defensa de Cristina Kirchner recurrió a Casación para excluir bienes del decomiso

Los abogados de la expresidenta cuestionaron la inclusión de inmuebles a nombre de sus hijos y señalaron arbitrariedad y violación de normas internacionales. La ejecución del decomiso quedó en suspenso.

Las defensas de los condenados en la causa Vialidad presentaron recursos ante la Cámara Federal de Casación Penal contra la resolución que ordenó el decomiso de bienes por un monto estimado en $684 mil millones, medida que alcanza a Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros imputados.

El recurso fue concedido el 12 de diciembre de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2, que dispuso la elevación del expediente en los términos del artículo 453 del Código Procesal Penal de la Nación, otorgando a las partes un plazo de tres días para comparecer ante el máximo tribunal penal.

Cuestionamientos por bienes a nombre de los hijos

Los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ari Llernovoy, objetaron la inclusión de 19 inmuebles que se encuentran registrados a nombre de Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, quienes —remarcaron— no fueron parte del proceso ni resultaron condenados.

Según la defensa, la decisión resulta arbitraria, contradictoria y vulnera garantías constitucionales y normas internacionales, al extender el decomiso a bienes pertenecientes a terceros ajenos a la causa.

Recursos también de otros condenados

Además de la expresidenta, presentaron recursos de casación las defensas de Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Nelson Guillermo Periotti y Raúl Gilberto Pavesi, quienes también cuestionaron el alcance del decomiso dispuesto por el tribunal.

La resolución original había ordenado el decomiso de más de 100 bienes inmuebles pertenecientes a Lázaro Antonio Báez, Cristina Kirchner y sus hijos, y habilitó la ejecución de bienes de otros condenados en caso de que lo incautado no alcanzara para cubrir el monto fijado.

Audiencias y efecto suspensivo

Desde Casación informaron que, una vez formalizados los recursos, el expediente quedará a disposición de las partes por diez días, tras lo cual se convocará a audiencias para que los involucrados expongan sus argumentos, conforme a los artículos 465 y 466 del Código Procesal Penal.

Mientras se resuelve el planteo, la ejecución del decomiso quedó suspendida, confirmaron fuentes judiciales, lo que frena de manera provisoria el avance sobre los bienes cuestionados.