Caso $LIBRA: El tuit de Milei, en el centro de la demanda en Estados Unidos 

El posteo de Javier Milei que publicitaba $LIBRA y la vinculaba con un supuesto proyecto de inversión en el país es el centro de la ampliación de la demanda que presentaron el martes a última hora en Nueva York los dos estudios de abogados que impulsan una causa colectiva en nombre de inversores que perdieron miles de dólares al confiar en el token. El nombre del Presidente aparece en 19 de las 110 páginas de la presentación judicial (y en algunas se repite). También es mencionada su hermana y secretaria presidencial, Karina Milei, como anfitriona en la primera reunión con el creador de la criptomoneda, Hayden Davis, y en otras escenas dudosas. La causa civil en Estados Unidos no está dirigida contra ellos, mientras sean funcionarios. Los demandantes acusan a Davis y al exCEO de la plataforma Meteora, Benjamin Chow, de violar la llamada Ley Rico, una norma aplicada contra las mafias y el crimen organizado. Les atribuyen conspiración, enriquecimiento ilícito, fraude, publicidad engañosa, apropiación indebida de fondos y manipulación de mercados financieros. Piden un juicio por jurados.

“Un fraude público extraordinario”

“El lanzamiento de $LIBRA el 14 de febrero de 2025”, dice la demanda ampliada que firman los abogados Max Burwick y Margaret Hoppin, “fue un fraude público extraordinario”. “No existía ningún Proyecto ‘Viva La Libertad'”, afirma, en contradicción con lo que anunciaba el posteo de Milei de ese día, que aseguraba que esa iniciativa se dedicaría a “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”. Era uno de los atractivos, se supone, para invertir en $LIBRA. El Presidente ponía el link de la página web y otro que llevaba al contrato para poder comprar el activo. “Por supuesto, las decenas de miles de inversores que intercambiaron valiosos activos digitales por tokens $LIBRA tras la publicación del primer mensaje del presidente Milei en X, aparentemente lo hicieron porque creían” “que existía un proyecto de inversión ‘argentino’ legítimo, afiliado y apoyado por la administración de Milei”, señala el escrito, al que accedió Página/12.

Con ese sólo párrafo –aunque esto se reitera en todo el texto– queda claro el papel determinante de Milei al haber publicado el tuit que identificaba $LIBRA con su gobierno y con un plan, en teoría, con buenas intenciones. Sin el tuit, el escándalo no hubiera existido. También se desprende que su hermana fue quien autorizó el primer ingreso del empresario Davis a la Casa Rosada, el 16 de julio del año pasado. A partir de ese momento enumera una sucesión de visitas del joven al país, al menos tres para reunirse con el Presidente. En octubre asistió al Tech Forum, el evento organizado por los criptobros amigos del mandatario Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, que oficiaron como nexo con Davis y otros empresarios.

El escrito menciona que allí se reunieron también con Julian Peh, director de Kip Protocol, que según informó en su momento el Gobierno planeaba “Viva la libertad” para financiar emprendimientos utilizando tecnología blockchain. Ahora se desconoce el paradero de Peh e incluso si ese es su verdadero nombre, que no figura en los registros de Migraciones de Argentina. En redes negó su participación en el lanzamiento.

En base a publicaciones periodísticas, la presentación relata que Hayden Davis alardeó frente a colegas del mundo cripto que habían asistido a la conferencia en Buenos Aires que “tenía control sobre Milei y podía negociar acuerdos”. Cita un informe del New York Times que hablaba de un audio que envió otros a empresarios donde decía “que podía conseguir ‘todo, desde los tuits de Milei’ hasta ‘todo lo que Milei hace en público, básicamente, aparecer en eventos, etc. Tengo control sobre muchos de esos mecanismos'”. El mismo medio daba cuenta de que Davis ofreció concretar una reunión con Milei “y una colaboración con el gobierno argentino a cambio de aproximadamente 90 millones de dólares en criptomonedas durante 27 meses”. El escrito cita también notas del diario La Nación. Una en particular relata que el 21 de noviembre Davis pasó por la Casa Rosada y luego con un socio brindaron con champán en el hotel Four Seasons por la presunta firma de un acuerdo con el jefe de Estado.

Un párrafo llamativo, que va acompañado con la imagen de un chat, describe que en diciembre de 2024, “el acusado Davis envió mensajes de texto privados —posteriormente filtrados a CoinDesk— en los que afirmaba: “Le envié dinero a la hermana (de Milei) y él firma todo lo que yo digo y hace lo que yo quiero”. En la cronología, al referirse a la reunión del 30 de enero con Milei, recuerda que el Presidente publicó una foto suya con Davis y en “X” y un mensaje que informaba que había tenido “interesante conversación con el empresario”. En la conversación en la red social, Chow, el otro gran implicado como exdirector de Meteora, respondió: “Cómo se ve cambiar el mundo” (con un emoji de fuego). La cuenta de la empresa Kelsier Ventures (de Davis) retuiteó a Milei con este texto: “Un gran paso en nuestra visión de garantizar que la próxima generación de tecnología y finanzas llegue a las masas. Nos enorgullece asesorar a @JMilei en la implementación de este objetivo en Argentina y seguir cambiando el mundo para mejor. VIVA LA LIBERTAD.”

Al compartir la noticia de la demanda ampliada, el abogado especialista en litigios internacionales Sebastián Soler explicó: “Los demandantes no demandan a Milei, ni a otros funcionarios del gobierno argentino recordemos que la jurisprudencia estadounidense concede inmunidad absoluta a los jefes de Estado extranjeros mientras ocupan el cargo), pero su descripción de la estafa perpetrada por Davis y sus cómplices no deja dudas de que no hubiera tenido éxito sin la participación de Milei”.

La Ley RICO que agitaba Bullrich

“Mientras en Argentina nos bloquea el Gobierno, en Nueva York la demanda fue ampliada y ahora acusa a los creadores de $LIBRA de violar la Ley RICO (usada contra mafias y redes criminales ¿El elemento clave? El posteo de Milei”, señaló en “X” el diputado Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), quien integra la comisión para investigar la maniobra con el token que no termina de constituirse por los obstáculos del oficialismo. Agost Carreño recordó que esa norma se usa en Estados Unidos para perseguir “fraudes empresariales coordinados”. Se aplica en la justicia civil y penal.

Por la maniobra con $LIBRA perdieron más de 280 millones de dólares unos 40.000 inversores. Quienes demandan en Nueva York ante la jueza Jennifer Rochon plantearon una “acción civil RICO, en la que una empresa coordinada de personas con información privilegiada sobre activos digitales diseñó y operó una infraestructura depredadora para defraudar a los inversores en los mercados financieros descentralizados (DeFi), también conocidos como ‘mercados de capital de internet’, en la blockchain de Solana”, explican. Señalan que “el núcleo de esta empresa” criminal son Chow como exCEO de Meteora y Davis, “la imagen pública de Kelsier Ventures”. “Juntos, forjaron una alianza que combinó sofisticación técnica con alcance promocional para el mercado masivo para ejecutar una serie de fraudes calculados”, dice.

“A diferencia de los fraudes de inversión tradicionales, esta empresa desarrolló y manipuló la propia infraestructura financiera: controlando el precio, falsificando la liquidez de los activos, diseñando el flujo de lanzamiento y explotando el entorno transaccional en el que se intercambiaba el valor”, especifica la demanda. Cuenta que experimentaron con otro token que terminó en fraude, $M3M3, pero el caso de $LIBRA, si bien se usó “el mismo plan” se hizo –diferencian– con “más audacia” al invocar el respaldo de un presidente. “El interés de los inversores, el volumen de operaciones y el precio aumentaron drásticamente en respuesta al anuncio del presidente Milei”, afirman.

El mecanismo que operó explica que fue así: “Chow y Davis se coordinaron para congelar el comercio en el lanzamiento, permitiendo que las billeteras de información privilegiada, financiadas por Kelsier, se apropiaran en secreto de la oferta a precios artificialmente bajos. Una vez que sus billeteras retuvieron más del 95% del suministro de tokens, detuvieron el comercio, inflaron el precio mediante un volumen artificial y comenzaron a vender al por menor”. El token colapsó. Miles de personas perdieron lo invertido. Kelsier y Meteora, informa la demanda, tuvieron “cientos de millones de dólares en ganancias a expensas de los inversores, en cuestión de horas”. Nunca existió aporte o donación alguna para emprendimientos argentinos ligados a $LIBRA.

La Ley RICO fue mencionada con insistencia por la ministra Patricia Bullrich cuando promovía la llamada “ley antimafia”. Pero la norma finalmente sancionada en Argentina, no tiene relación con la de Estados Unidos. Bullrich buscaba simplificar pruebas y acortar caminos para perseguir bandas o pandillas, habilitando medidas y detenciones sin orden judicial, entre otras cosas. La Ley RICO busca identificar una coordinación planificada en sentido empresarial, que es lo que se define en el caso de Davis, Chow y otros como “empresa criminal”.

Los demandantes habían pedido en una presentación anterior que la jueza mantenga el congelamiento de los 57 millones de dólares de dos billeteras de Davis hasta que termine el juicio. Ahí ya dijeron que el posteo de Milei había sido una forma de promoción “falsa” y “altamente engañosa”. Habrá una audiencia clave el 19 de agosto, donde se verá qué admite Rochon de todo lo planteado, si reconoce la demanda colectiva y su competencia. El señalamiento de Milei en esta causa civil, según entienden abogados especialistas, permite reforzar la acusación en Nueva York y, tarde o temprano, podría tener alguna consecuencia allá o en Argentina para el Presidente. La causa en Comodoro Py acumula datos, pero marcha a paso lento, aún no hay llamados a indagatoria.