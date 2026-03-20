Caso $LIBRA: el fiscal Eduardo Taiano defendió la investigación y negó irregularidades

El funcionario explicó los tiempos del análisis del celular de Mauricio Novelli, rechazó acusaciones de demoras y aseguró que la causa “avanza” respetando las garantías procesales.

El fiscal federal Eduardo Taiano salió a responder las críticas en torno al caso $LIBRA y defendió el manejo de la investigación, luego de cuestionamientos por supuestas demoras en el acceso a información clave.

A través de un comunicado, el funcionario negó irregularidades, descartó cualquier tipo de ocultamiento y sostuvo que la causa sigue su curso “con normalidad” y respetando las garantías procesales.

El foco en el celular de Novelli

Uno de los ejes de la controversia gira en torno al análisis del teléfono del lobista Mauricio Novelli, considerado una pieza clave dentro del expediente vinculado a la criptomoneda promocionada por el presidente Javier Milei en 2025.

En ese sentido, Taiano detalló el proceso de trabajo realizado por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), organismo encargado del peritaje.

Según explicó, el 17 de noviembre de 2025 se recibió un informe preliminar, al que calificó como “orientador” y sin conclusiones definitivas. En tanto, el informe final fue entregado el 13 de enero de 2026 con resultados “rigurosos”.

Cronología para despejar dudas

El fiscal precisó además que el informe fue incorporado al sistema judicial el 24 de febrero, quedando a disposición de las partes antes de que se produjera la filtración de documentos el 6 de marzo.

Con esta reconstrucción de los tiempos, buscó desactivar las acusaciones de demoras o retención de información dentro de la causa.

La polémica por la filtración

Otro de los puntos que generó controversia fue la citación como testigo de la periodista Natalia Volosin, medida que finalmente no se concretó.

Taiano aclaró que esa convocatoria respondió a un pedido de una de las querellas ante la preocupación por la difusión de material reservado. Sin embargo, la decisión fue dejada sin efecto luego de que el procurador general Eduardo Casal impulsara un sumario administrativo y una investigación penal por la filtración.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°10, en una causa paralela que busca determinar cómo se difundió la información sensible.

“Sin ocultamiento y con la causa en marcha”

En su descargo, el fiscal remarcó que fue la propia fiscalía la que impulsó el secuestro y análisis de los dispositivos electrónicos, y rechazó cualquier sospecha de encubrimiento.

“Las precisiones buscan aportar claridad sobre lo ocurrido”, señalaron desde la fiscalía, al tiempo que insistieron en la necesidad de resguardar la información sensible para no comprometer el avance del proceso.

Además, fuentes del caso indicaron que la filtración tendría un impacto limitado en términos procesales, ya que el informe ya estaba incorporado oficialmente y accesible antes de su difusión pública.

De este modo, la fiscalía busca bajar la tensión en torno al caso $LIBRA y reafirmar que la investigación continúa en curso.