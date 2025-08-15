Caso $LIBRA: Burlando pedirá la detención de los criptobros Novelli y Terrones Godoy 

​

El abogado Fernando Burlando confirmó que en el transcurso de la próxima semana solicitará a la jueza María Servini la detención de los criptobros Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, los empresarios cripto cercanos al presidente Javier Milei, en el marco de la causa por la estafa del token $LIBRA. Burlando, quien representa a varios damnificados, entre ellos el especialista en cripto Martín Romeo, aseguró que “con lo que ya tenemos, va a ser muy complicado parar esto” y consideró que “parte del dinero fue a la función pública”.

El mediático letrado se refirió a los motivos del pedido de detención de Novelli y Terrones Godoy, en relación con los movimientos de dinero que realizaron durante el lanzamiento del memecoin, en los días posteriores y en fechas más recientes, vinculados a decisiones tomadas en el marco de la causa judicial. “Lo hacen con una impunidad que enoja”, sostuvo el abogado en diálogo con Radio 10, y reconoció que “la trazabilidad se hace cada vez más complicada, pero igual vamos a llegar”.

Como informó PáginaI12, diez días antes del lanzamiento del token promocionado por Milei, una billetera que controlaban los dos imputados recibió 695.990 dólares en USDT (dólar cripto), luego abrieron dos cajas de seguridad en la sucursal Martínez del Banco de Galicia y, tras el desplome del token, la madre y la hermana de Novellis fueron a vaciarlas.

A mediados de julio, cuando la jueza Servini intentó congelar los fondos cripto de esa dirección virtual, dos fiscalías especializadas en recupero de activos, detectaron que antes de que se dictara la medida cautelar los amigos de Milei habían movido los tokens y transformado buena parte de lo que eran dólares en Ethereum, una criptomoneda que no se puede bloquear.

“Hay partes (del dinero) que fueron a la función pública y otra parte que se quedó esta gente”, sostuvo Burlando, en coincidencia con el fiscal Eduardo Taiano, quien señaló que del movimiento de dinero en investigación “surgen como eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos a los fines de la concreción de los hechos”.

“La estafa, el cohecho, el abuso de autoridad. La investigación está escalando de una forma inusitada. Yo no sé si no va a aparecer la figura de asociación ilícita”, advirtió Burlando y aseguró que “va a ser muy complicado parar esto, si me preguntan si va a llegar el knock out, yo diría que sí“.

https://twitter.com/MartinRomeo_/status/1956158417216663936

El abogado reconoció que si no se tratara de “una causa ligada al poder, las consecuencias serían distintas” y valoró la importancia del rol de Milei al promocionar la token. “El aval (del presidente) provocó que la gente confíe, las estafas tienen que ver con eso, con un engaño, y provocó un perjuicio enorme”, dijo.

“En el mundo cripto se originan este tipo de maniobras para hacer estafas, que suelen ser pequeñas, pero cuando está el aval de un presidente tan ligado a cuestiones económicas, la situación cambió al extremo”, explicó Burlando.

El especialista en cripto Martín Romeo y un grupo de 25 inversores de distintos lugares del mundo fueron damnificados al comprar el token y perdieron montos que van desde 500 hasta 1,8 millones de dólares. Entre los afectados por la compra de $LIBRA que participarán no solo hay argentinos sino ciudadanos de Estados Unidos, Turquía, España, México, Chile, Reino Unido, Líbano, Bielorrusia, Nepal, Francia, Colombia y Bosnia.

“Ante los reiterados intentos de burlar a la Justicia y evadirla, hemos decidido pedir la detención inmediata de Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli”, adelantó Romeo en su cuenta de X y analizó el avance de la causa judicial: “Entendemos que hay elementos probatorios en cantidad y que se les tuvo una tolerancia que en cualquier otro caso no se hubiera tenido. Esperemos que den lugar a la medida”.