Casi la mitad de las empresas argentinas tuvo problemas para cumplir pagos principales

El 47,5% de las compañías reportó dificultades para afrontar salarios, proveedores o impuestos, de acuerdo con la última encuesta de la Unión Industrial Argentina. La producción, las ventas y el empleo también registraron retrocesos, aunque las expectativas a futuro mantienen un matiz positivo.

La industria argentina enfrenta un escenario de crisis y tensiones, según datos de la Unión Industrial Argentina (UIA). La última encuesta, correspondiente a octubre y noviembre, reveló que el 47,5% de las empresas tuvo problemas para cumplir al menos uno de sus pagos principales, incluyendo salarios, proveedores, compromisos financieros, servicios públicos o impuestos. El ítem con más dificultades fue el pago de impuestos (29,3%), seguido de proveedores (26,7%). Además, el 8,2% declaró atrasos en todos los pagos, el valor más alto de la serie histórica.

En el plano productivo, el 40,3% de las empresas disminuyó su nivel de producción frente al promedio del tercer trimestre, mientras que solo el 21,3% lo aumentó. Las ventas internas también cayeron: el 47,4% de las firmas reportó retrocesos, mientras que el 21% registró crecimiento. En exportaciones, el 25,1% experimentó disminuciones, frente al 18,2% que reportó incrementos.

El empleo sufrió retrocesos significativos: el 21% de las compañías redujo su dotación de personal, mientras que solo el 10,6% la amplió. Además, el 23,5% adoptó reducción de turnos laborales y el 7,7% aplicó suspensiones. Estas medidas afectaron a empresas de todos los tamaños, desde micro hasta grandes.

Entre las principales preocupaciones empresariales, la caída de la demanda interna encabezó el listado, afectando al 40% de los encuestados, seguida por la disminución de la demanda de otras industrias (23,9%) y el aumento de costos (19,3%).

A pesar de estos indicadores negativos, las expectativas hacia el futuro muestran un matiz positivo: el 60,4% prevé una mejora en su empresa durante los próximos 12 meses, mientras que el 57% anticipa mejoras en su sector y el 68,6% a nivel país. En cuanto a inversiones, el 66,3% considera un buen momento para innovaciones y procesos, aunque los porcentajes para bienes de capital (48,4%), bienes de uso (44,3%) y capital de trabajo (39,6%) registraron valores menores a los últimos tres relevamientos.

El Monitor de Desempeño Industrial (MDI) se ubicó en 43,8 puntos en octubre, permaneciendo por debajo del umbral de expansión por decimocuarto relevamiento consecutivo, con un retroceso interanual del 5,2%. Los sectores más afectados fueron Textiles, Metales comunes y productos de metal, y Confecciones, cuero y calzado.

En síntesis, la industria atraviesa un presente complejo marcado por retrocesos en producción, ventas y empleo, aunque la mayoría de las empresas mantiene expectativas optimistas respecto al futuro y la posibilidad de inversiones estratégicas.