Carrió: “Milei tiene cosas buenas y muy malas, y Karina es una persona de una oscuridad terrible”

En una entrevista con Luis Novaresio, Elisa “Lilita” Carrió calificó al presidente de Argentina como “bufón de Trump”, criticó a su hermana y al jefe de Gabinete, y definió como corrupción el caso Libra.

En su regreso al programa Entrevista, Luis Novaresio dialogó con la líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, quien hizo fuertes declaraciones sobre la gestión del presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la situación judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Críticas a Javier Milei y Karina Milei

Carrió definió a Milei como un “bufón de Donald Trump” y señaló que “tiene cosas buenas y cosas muy malas”. Sobre Karina Milei, secretaria general de la presidencia y presidenta de La Libertad Avanza, advirtió que “es casta pura” y está “asesorada por lo peor de la casta argentina”, además de describirla como “una persona de una oscuridad terrible”.

Cuestionamientos a Manuel Adorni y escándalos financieros

La ex legisladora se refirió al jefe de Gabinete: “¿Quién es Adorni? Si nadie sabe”, cuestionando las transferencias que involucrarían a mujeres jubiladas y su acceso a supuestas hipotecas privadas, junto con un sueldo de 2.800.000 pesos, lo que calificó como “todo muy raro”.

Caso Libra y percepción de corrupción

Consultada sobre la estafa con la criptomoneda Libra, Carrió respondió de manera categórica: “Obvio” al ser consultada sobre si se trataba de corrupción. Reiteró la afirmación cuando se le preguntó si existía corrupción personal por parte del presidente.

Opinión sobre ministros y reformas

Carrió aseguró que el ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo, y el ministro de Desregulaciones y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, “no viven en la realidad”, y que si bien Sturzenegger realiza reformas importantes en algunos casos, en otros “mete la pata como loco también”.

Comentarios sobre Cristina Fernández de Kirchner

Finalmente, Carrió se refirió a la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión en la causa Vialidad y cumpliendo arresto domiciliario. La ex legisladora manifestó: “Me da pena” y agregó que, en su opinión, Kirchner “hubiera sido una gran presidenta”.