Carne de burro en carnicerías de Chubut: polémica por una nueva alternativa que busca ganar mercado

Un productor patagónico comenzó a vender carne de burro en Trelew y propone instalarla como opción frente a la crisis ganadera. La iniciativa genera debate social y espera aval nacional.

La comercialización de carne de burro comenzó a instalarse en la provincia de Chubut, donde ya se vende en carnicerías de Trelew.

La iniciativa, impulsada por el productor rural Julio Cittadini, marca un cambio inédito en los hábitos de consumo locales y genera una fuerte discusión entre tradición, economía y cultura.

Una respuesta a la crisis productiva del campo patagónico

El proyecto nació en la zona de Punta Tombo como alternativa frente a las dificultades estructurales de la producción ovina y las limitaciones del suelo para el ganado bovino.

Según su impulsor, la carne de burro presenta características similares a la vacuna en términos nutricionales y de sabor, lo que la posiciona como una opción viable en el mercado.

Actualmente, los cortes se comercializan a valores que rondan los 7.500 pesos por kilo.

Degustaciones y estrategia para instalar el consumo

Para impulsar su aceptación, el emprendimiento apuesta a la experiencia directa del público. El próximo 16 de abril se realizará una degustación abierta, donde vecinos podrán probar distintos platos elaborados con esta carne.

“La carne de burro es muy nutritiva, de buen sabor y de muy buena calidad”, sostuvo Cittadini, quien busca legitimar el producto a través del contacto directo con los consumidores.

Resistencia social y cuestionamientos éticos

Más allá del aspecto productivo, la iniciativa enfrenta un fuerte rechazo por parte de sectores proteccionistas y parte de la sociedad.

El principal cuestionamiento gira en torno al rol histórico del burro como animal de trabajo y compañía, lo que genera un vínculo emocional que dificulta su aceptación como alimento.

Clave regulatoria: el rol del SENASA

El futuro del proyecto dependerá en gran medida de la aprobación del SENASA.

Si bien cuenta con permisos locales, la habilitación a nivel nacional es fundamental para ampliar la comercialización y consolidar la actividad.

Un modelo que también apunta a la exportación

El emprendimiento no se limita al consumo interno. Bajo la marca “Burros Patagones”, también se proyecta la exportación de cuero para mercados internacionales, especialmente para usos en medicina tradicional.

De esta manera, la iniciativa busca transformar una problemática productiva en una oportunidad económica, en medio de un debate que recién comienza en la sociedad argentina.