Caputo reconoció que “Milei es el fan número uno de Trump” 

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, participaron del Atlantic Council, dentro de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Allí respaldaron el acuerdo financiero con Estados Unidos tras la reunión de los presidentes Javier Milei y Donald Trump.

Ambos funcionarios se mostraron satisfechos con el acuerdo que implica un swap por 20 mil millones de dólares y la compra directa de pesos. De hecho, el secretario del Tesoro americano, Scott Bessent, adelantó que el acuerdo alcanzaría los 40 mil millones de dólares y sería respaldado con DEG (Derechos Especiales de Giro).

También se refirieron a la reunión que mantuvieron ambos mandatarios este martes en la Casa Blanca. “Fue una excelente reunión. Donald Trump fue súper amable y, como siempre, fue directo al punto. Mostró un apoyo espectacular al país, a nuestras políticas y realmente admira mucho al presidente Javier Milei”, sostuvo Caputo, y agregó que “eso es obviamente mutuo; nuestro presidente es probablemente su fan número uno”.

“(Trump) estaba muy impresionado por los logros económicos y está dispuesto a apoyar lo que venimos haciendo. Es un ‘whatever it takes’ (lo que sea que requiera) del país más poderoso del mundo”, añadió.

Consultado sobre la frase de Trump en la que advirtió que si el mandatario argentino “no gana las elecciones” del 2027 “no será generoso” con la Argentina, el titular del Palacio de Hacienda indicó que “no me lo imagino a Trump apoyando el comunismo” (sic). No se enteró de la caída del Muro de Berlín.

Bausili, por su lado, se refirió a una visita del Secretario del Tesoro Estadounidense ocurrida en abril, en donde “dejó muy en claro” el apoyo hacia Argentina “mientras las políticas económicas se mantuvieran encaminadas” y aseguró que el swap podría entrar en vigor “en las próximas dos semanas, antes de las elecciones de medio término”.