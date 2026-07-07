Caputo presentó el plan para afrontar la deuda hasta 2027: “Salir al mercado externo es una opción, no un objetivo”

El ministro de Economía dio a conocer la hoja de ruta para cubrir vencimientos por casi US$20.000 millones en los próximos 18 meses. Aseguró que el esquema prioriza el financiamiento interno, el superávit y la baja del riesgo país.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó este lunes el programa financiero con el que el Gobierno buscará afrontar los pagos de deuda hasta 2027, en un contexto de mejora del riesgo país y a pocos días de un vencimiento clave con bonistas privados.

Acompañado por el viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas Federico Furiase, el titular del Palacio de Hacienda aseguró que el objetivo central del plan es refinanciar los compromisos de capital “a la menor tasa posible” y sin depender del acceso inmediato al mercado internacional.

“Salir al mercado externo es una opción, no un objetivo”, remarcó Caputo, al sostener que el Gobierno prioriza condiciones financieras más favorables antes que una colocación de deuda por necesidad.

En ese sentido, el funcionario destacó que la estrategia oficial se apoya en el orden macroeconómico y el superávit fiscal, lo que —según planteó— permite reducir la exposición ante eventuales shocks internos o externos.

Caputo también señaló que el pago de intereses de la deuda en dólares se cubre con el superávit primario, y que el esquema actual busca reducir el costo promedio de financiamiento para el país. “Refinanciar a tasas más bajas reduce el esfuerzo fiscal”, afirmó.

El esquema financiero hasta 2027

Según lo expuesto por el equipo económico, el programa contempla necesidades de financiamiento por unos US$19.200 millones en los próximos 18 meses, frente a fuentes estimadas por US$22.900 millones, sin necesidad de recurrir a los mercados internacionales en el corto plazo.

Entre las principales fuentes de financiamiento se incluyen la refinanciación de deuda intra sector público, emisiones en el mercado local, desembolsos de organismos internacionales, préstamos con garantía multilateral, uso de superávit financiero y privatizaciones.

Para 2026, el Gobierno proyecta un superávit financiero cercano a los US$3700 millones, que será clave —según el plan oficial— para fortalecer el perfil de deuda del próximo período.

En el caso de 2027, el equipo económico considera que los vencimientos son “menos exigentes” y que el esquema de refinanciación doméstica podría alcanzar para cubrir las obligaciones.

El anuncio se produce en un escenario en el que el riesgo país se ubica en niveles mínimos de los últimos ocho años, mientras el Gobierno busca consolidar señales de estabilidad para reducir el costo de financiamiento futuro.