Caputo intenta llevar calma a los mercados y defiende la cotización del dólar 

A pesar de que la presión cambiaria y el descontrol financiero que atraviesa el plan económico resquebrajaron el techo de la banda de flotación inicial acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro de Economía, Luis Caputo, salió a decir que se encuentra “más que cómodo con un dólar a 1.500” pesos.

La declaración es un nuevo intento de llevar calma a los mercados en la antesala de las elecciones legislativas del próximo, a las que él mismo titular del Palacio de Hacienda calificó como “más importante que las de 2027”. Es decir, que las presidenciales.

Durante una entrevista por el canal oficialista LN+, el ministro sostuvo que el Gobierno de Javier Milei podría “darse el lujo de tener un tipo de cambio más bajo que aquel de 1.280”, pero recalcó que “con un valor actual de 1.500, estamos holgadamente por encima”. Ese valor “está lejos de ser bajo”, añadió.

El techo inicial de la banda de flotación fue de 1.492 pesos, pero como según el ministro “la gente está comprando en el techo de la banda”, uno “no puede enojarse con el mercado. Para nosotros, el dólar dentro de la banda flota”.

Asimismo, en su intento de disimular la crisis, Caputo consideró que la economía está “en una situación mucho mejor” que en la del gobierno de Mauricio Macri y consideró que está bien “que el mercado elija el precio que quiera”.