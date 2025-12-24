Caputo confirmó que Argentina no emitirá deuda en Nueva York durante enero

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno no recurrirá a los mercados internacionales en enero, pese a un vencimiento de deuda por más de USD 4.000 millones, y reafirmó la estrategia de reducir la dependencia financiera de Wall Street.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este martes que Argentina no va a emitir deuda en Nueva York durante el mes de enero, una definición clave en el marco de la estrategia financiera del Gobierno nacional. El anuncio fue realizado a través de sus redes sociales y luego analizado en el aire de Radio Mitre, donde se brindaron detalles sobre el contexto económico y los próximos vencimientos.

La aclaración del titular del Palacio de Hacienda se dio a pocos días de un vencimiento de deuda previsto para el 9 de enero, por un monto cercano a los 4.250 millones de dólares. Según explicó el columnista Guillermo “Willy” Laborda, el Gobierno cuenta actualmente con los fondos necesarios y con distintas herramientas financieras para afrontar ese compromiso sin necesidad de salir a los mercados internacionales.

“Acaba de tuitear el ministro de Economía. El Gobierno tiene gran parte de esos fondos y, además, dispone de alternativas como un repo o préstamo de bancos internacionales por hasta 6.000 millones de dólares, por lo que está muy holgado en ese sentido”, detalló Laborda.

Menor dependencia de Wall Street

En ese marco, Caputo dejó en claro que el objetivo del Ministerio de Economía es reducir y eventualmente eliminar la dependencia de la Argentina con Wall Street, evitando la emisión de nueva deuda externa. En respuesta a un usuario de la red social X que consultó si el país iba a emitir deuda en Nueva York en enero, el ministro fue contundente:

“¿Lo vamos a poder lograr? Nosotros creemos que sí. Abrazo y Feliz Navidad”, escribió.

El mensaje refuerza la línea que viene sosteniendo el Gobierno libertario, enfocada en el orden fiscal, el superávit y el financiamiento propio, priorizando los recursos locales por sobre el endeudamiento externo.

El análisis tras el anuncio

Al analizar el alcance de la declaración, Laborda explicó que, más allá de que el Presupuesto autoriza la emisión de deuda, la decisión política es no recurrir a los mercados internacionales, salvo que sea estrictamente necesario.

“La ventaja que tiene el Gobierno es que está habilitado a emitir deuda si el 9 de enero el Senado aprueba el esquema sin cambios. Pero la señal del ministro es clara: buscar acceder lo menos posible a los mercados internacionales, como ocurre en varios países de la región”, sostuvo.

Finalmente, el analista subrayó que la estrategia apunta a refinanciar vencimientos con recursos locales y solo acudir al financiamiento externo en caso de que no exista otra alternativa viable. Una postura que busca fortalecer la autonomía financiera del país y enviar una señal de previsibilidad a los mercados.