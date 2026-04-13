Caputo anticipó una inflación por encima del 3% en marzo y apuntó al impacto del petróleo

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el dato del IPC superará el 3% y lo atribuyó al contexto internacional y factores estacionales, aunque prometió una desaceleración en los próximos meses.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que la inflación de marzo estará “seguramente por encima del 3%”, lo que marcaría el nivel más alto en lo que va del año. El dato oficial será difundido este martes por el INDEC.

Durante una presentación en Rosario, el funcionario explicó que el incremento responde principalmente al impacto del precio internacional del petróleo —en el marco de tensiones globales— y a factores estacionales propios del mes, como el inicio del ciclo lectivo y ajustes en distintos rubros.

“El efecto del petróleo impactó en transporte, combustibles, tarifas y educación”, sostuvo Caputo, quien además remarcó que se trata de un fenómeno transitorio. En esa línea, aseguró que a partir de abril comenzará un proceso de desaceleración de precios acompañado por crecimiento económico.

El escenario inflacionario se da luego de que febrero cerrara con un 2,9% y en medio de una tendencia que, según analistas privados, ubica el dato de marzo en un rango cercano al 3%. Incluso, algunas proyecciones lo posicionan como un “pico” dentro del primer semestre.

Por su parte, el presidente Javier Milei también reconoció que el primer trimestre fue complejo en materia inflacionaria, aunque ratificó que las variables macroeconómicas “siguen siendo sólidas” y que la tendencia debería revertirse en los próximos meses.

En este contexto, la publicación del IPC será clave para medir el rumbo de la economía y las expectativas del mercado, en un año marcado por el desafío de consolidar la baja de la inflación.