Caputo anticipa un triunfo en 2027 y descarta levantar el cepo en el corto plazo

El ministro de Economía se mostró confiado sobre el futuro electoral del oficialismo y defendió la continuidad de las restricciones cambiarias, pese a la presión de economistas para flexibilizarlas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que las elecciones presidenciales de 2027 “serán un paseo por el parque”, en una señal de fuerte confianza sobre la continuidad del rumbo económico del gobierno de Javier Milei.

En una entrevista televisiva, el funcionario defendió el modelo económico actual y lo contrastó con gestiones anteriores, a las que responsabilizó por el estancamiento y el aumento de la pobreza. En ese marco, buscó transmitir previsibilidad a los mercados y minimizar las dudas sobre el escenario político futuro.

Sin embargo, esa seguridad electoral convive con una postura cautelosa respecto al mercado cambiario. El equipo económico descarta por ahora avanzar en la eliminación total de las restricciones, especialmente para empresas, pese a los reclamos de distintos sectores.

Economistas como Domingo Cavallo y Carlos Melconian vienen insistiendo en la necesidad de liberar el cepo cambiario. Según sostienen, una apertura permitiría establecer un tipo de cambio más realista, atraer inversiones y reducir el riesgo país.

No obstante, desde el Gobierno advierten sobre los riesgos de una medida de ese tipo en un contexto electoral. Recuerdan que la flexibilización parcial aplicada en 2025 generó una fuerte demanda de dólares, lo que obligó a intervenir para sostener el mercado.

Actualmente, las restricciones se mantienen para empresas, que solo pueden operar a través de mecanismos financieros como el contado con liquidación, mientras que también sigue vigente la llamada “restricción cruzada”.

En este escenario, el oficialismo apuesta a sostener la estabilidad cambiaria como eje central de su estrategia económica, incluso si eso implica postergar reformas más profundas hasta después del proceso electoral.