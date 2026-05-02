Capital Humano aclaró el financiamiento educativo tras críticas por la Ley de Presupuesto 2026

El Ministerio aseguró que no se redujeron fondos y defendió el rol de la educación técnica en el nuevo esquema productivo

El Ministerio de Capital Humano difundió un comunicado oficial en el que salió al cruce de versiones “incorrectas y malintencionadas” sobre la aprobación de la Ley de Presupuesto 2026 y su impacto en la educación técnico profesional. El mensaje, replicado por el presidente Javier Milei, apunta a llevar claridad sobre el financiamiento del sistema educativo y los cambios en la asignación de recursos.

Según el texto, la educación técnica —como toda la educación obligatoria en Argentina— depende de los presupuestos provinciales, que cubren salarios docentes, mantenimiento edilicio y provisión de insumos. En ese marco, el Fondo Nacional administrado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) cumple una función complementaria, orientada a mejorar el sistema con acciones específicas.

El comunicado también señala que la normativa anterior establecía una asignación rígida de recursos. En cambio, el Presupuesto 2026 mantiene una inversión equivalente a la de 2025 —año en el que se ejecutó cerca del 100% del fondo—, pero introduce criterios de mayor eficiencia y flexibilidad en el uso de esos fondos.

Desde la cartera destacaron que los cambios responden a transformaciones en el mundo del trabajo y en la estructura productiva, que requieren una actualización de prioridades. En ese sentido, se busca fortalecer la formación técnica y profesional para alinearla con los avances tecnológicos y mejorar la empleabilidad.

Asimismo, el Ministerio remarcó la creación del Centro de Formación de Capital Humano y el impulso a plataformas de capacitación, junto con iniciativas como la reconversión del sistema de formación para el trabajo. Estas medidas, afirmaron, apuntan a ampliar oportunidades de inserción laboral y reducir barreras de acceso a la capacitación.

Finalmente, el organismo sostuvo que la articulación entre educación y empleo es clave para el desarrollo, y defendió el rumbo de las políticas implementadas como parte de una estrategia de modernización del sistema educativo.